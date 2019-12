Dragon Ball FighterZ - Release-Datum von Broly wird mit epischem Trailer enthüllt

Nun ist es endlich soweit: Bandai Namco hat das offizielle Erscheinungsdatum von DBS-Star Broly in Form eines beeindruckenden Trailers enthüllt.

Dass Broly aus dem gleichnamigen Dragon Ball-Kinofilm „Dragon Ball Super: Broly“ teil von Dragon Ball FighterZ wird, wurde bereits vor einiger Zeit bekannt. Bisher fehlte jedoch noch ein Release-Termin des neuen Charakters – mit einem Trailer wurde das Datum nun jedoch offenbart.

Dragon Ball FighterZ Janemba offiziell via Trailer angekündigt, Release-Datum steht fest

Broly findet seinen Weg in Dragon Ball FighterZ

Wer nun erwartet hat, dass man sich noch eine ganze Weile gedulden muss, bis man in den Genuss des Prügelknaben kommt, der hat falsch gedacht. Denn bereits in wenigen Tagen ist es soweit und Broly (DBS) findet seinen Weg in „Dragon Ball FighterZ.“

Am 5. Dezember 2019 ist der große Stichtag. Ihr erhaltet also ein vorzeitiges Nikolausgeschenk, wenn ihr euch an diesem Tag in das Kampfspektakel des Fighting-Games stürzt. Wie tödlich Broly (DBS) dann ist, präsentiert euch der neu erschienene Trailer, den wir unterhalb dieser Meldung eingebettet haben.

Dragon Ball FighterZ Gogeta (SSGSS)-Teaser stiehlt Janemba die Show, Fans sind begeistert

FighterZ-Pass im Angebot

Um den DBS-Charakter aus der 2. Season tatsächlich spielen zu können, benötigt ihr jedoch den „FighterZ Pass 2“, der neben Broly (DBS) Jiren, Videl, Goku (GT) und Janemba, Gogeta (SSGSS) enthält.

Gute Nachrichten: Aktuell gibt es den Kampfpass sogar zum reduzierten Preis. Statt 24,99 Euro bezahlt ihr derzeit nur 14,99 Euro im PlayStation Store. Schlagt also schnell zu – erst bei dem Angebot und dann mit Broly am kommenden Donnerstag.