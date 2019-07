Dragon Ball FighterZ - Nintendo bestätigt: Letzter DLC-Charakter wird Janemba

Der Kampfprügler „Dragon Ball FighterZ“ erhält noch einmal Zuwachs, bevor die Auren der Super-Saiyajin erlöschen. Der letzte DLC bringt den Kämpfer Janemba direkt aus der Hölle ins Spiel.

In den vergangenen Wochen ging das Gerücht um, dass der letzte DLC-Kämpfer zu Dragon Ball FighterZ womöglich Janemba werden könnte. Tatsächlich sollte sich dieses Gerücht nun bewahrheiten, wie sich nun herausgestellt hat.

Der neue DLC zu Janemba hat nun eine offizielle Seite im UK-Store von Nintendo erhalten. Aus der Beschreibung geht hervor, dass der kostenpflichtige DLC Folgendes enthält:

Janemba als spielbaren Charakter

5 alternative Farben für sein Outfit

Janemba als Lobby-Avatar

Janemba-Z-Stempel

Das sind alle regulären DLC-Inhalte zum Kämpfer. Der DLC soll 3,99 englische Pfund kosten, hierzulande dürfte der DLC wie die anderen rund 5 Euro kosten.

Die Produktseite durch Nintendo ist bereits online, doch mehr gibt es noch nicht. Das bedeutet also, dass wir noch bis zur offiziellen Enthüllung warten müssen. Wenn Janemba angekündgit wird, dann sicherlich für alle Plattformen, also den PC, die Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4.

Dragon Ball FighterZ Das Spiel hat sich jeder Dragon Ball-Fan gewünscht!

Und falls ihr euch fragt, wer Janemba eigentlich sein soll, dann solltet ihr euch den Kinofilm zu „Dragon Ball Z“ ansehen, der den Namen „Dragon Ball Z: Fusion“ (1994) trägt. Hier tritt der Bösewicht aus der Hölle auf, der seine Materie kontrollieren und seine Masse somit verändern kann. Einen knappen Sieg können Vegeta und Son Goku nur erreichen, indem sie fusionieren und Gogeta erschaffen.

Ein Rematch könnt ihr also schon sehr bald in „Dragon Ball FighterZ“ austragen, wenn ihr möchtet. Und bis es so weit ist, könnt ihr euch die Zeit mit Goku GT vertreiben.

