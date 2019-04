Dragon Ball FighterZ - Goku GT wird sich in einen Super-Saiyajin-4 verwandeln können

Bereits im kommenden Monat wird Bandai Namco den neuen DLC-Kämpfer Goku GT für „Dragon Ball FighterZ“ veröffentlichen. Dieser wird ein besonderes Special bieten. Ihr könnt ihn während des Kampfes zu einem Super-Saiyajin-4 entwickeln, der bekannten Transformationsstufe aus „Dragon Ball GT“.

Die Entwickler von Arc System Works werkeln weiter an ihren Kämpfern, die nach und nach für Dragon Ball FighterZ erscheinen. Mittlerweile kennen wir nahezu alle Charaktere, die Bandai Namco für das Beat'em-up veröffentlichen möchte. Jüngst wurde sogar noch DLC-Charakter Goku GT angekündigt.

SSJ4 bestätigt!

Doch Kid Goku wäre nicht Goku aus Dragon Ball GT, wenn er nicht auch seine Form als vierfachen Super-Saiyajin mitbringen würde. Obgleich GT nun nicht das gelbe vom Ei für die Fans der gesamten Serie darstellt, so ist diese Form bei vielen doch sehr beliebt. Seine Attacken umfassen:

Super Spirit Bomb

Power Pole

Reverse Kamehameha

Super Kamehameha: Verwandlung in Super-Saiyajin-4

So oder so macht Goku GT schon jetzt eine gute Figur in „Dragon Ball FighterZ“, wie wir unterhalb im Trailer erkennen können. Ein Release-Datum gibt es zudem obendrauf. Falls ihr den neuen Kämpfer erwerben möchtet, dann könnt ihr ihn ab dem 9. Mai 2019 kaufen. Alternativ erhaltet ihr ihn als Teil des FighterZ Pass 2, einem Season-Pass mit allen Kämpfern aus der 2. Saison.

„Dragon Ball FighterZ“ ist für die PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC verfügbar.