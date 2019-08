Dragon Ball FighterZ - Gogeta (SSGSS)-Teaser stiehlt Janemba die Show, Fans sind begeistert

Am vergangenen Wochenende gab es den offiziellen Ankündigungs-Trailer zu Janemba für Dragon Ball FighterZ, der den Widersacher von Vegeta und Son-Goku in „Dragon Ball Z: Fusion“ mit einem näheren Ersteindruck beleuchtet. Doch nicht nur Janemba ist im Trailer zu sehen. Gogeta (SSGSS) wird ebenfalls angeteasert und die Fans sind wahrlich aus dem Häuschen.

Der große Star von „Dragon Ball Super: Broly“ stellt neben Antagonisten Broly definitiv der Publikumsliebling Gogeta dar. Erstmals in seiner SSGSS-Form zu sehen, verspeist die Fusion aus Vegeta und Son-Goku in dem aktuellen Kinofilm sogar den legendären Super-Saiyajin Broly zum Frühstück.

Ein mächtiger Krieger, der es nun auch in den aktuellen Kampfprügler „Dragon Ball FighterZ“ schaffen sollte. Der aktuelle Teaser-Trailer zeigt Gogeta (SSGSS) in Bestform. Die Community freut sich zwar über Janemba, doch Gogeta stiehlt dem Widersacher aus „Dragon Ball Z: Fusion“ heimlich die Show.

Ihr seht ihn im Trailer ab circa 01:20. Wir haben den Trailer nachfolgend noch einmal für euch eingebunden:

Die Fans sind begeistert und teilen ihre Euphorie im sozialen Netz. Wir haben euch einiges an Feedback herausgesucht, das wir euch nicht vorenthalten möchten:

