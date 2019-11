Dragon Ball FighterZ - Charakter-Trailer enthüllt Broly (DBS), der schon bald erscheint

Endlich ist es so weit, das große Kinoerlebnis wird nun auf der heimischen Konsole und dem PC bereitgestellt. In „Dragon Ball FighterZ“ könnt ihr fortan mit Gogeta (SSGSS) gegen Broly (DBS) antreten.

Neben dem neuen Janemba hat es ein Kämpfer den Spielern von Dragon Ball FighterZ ganz besonders angetan. Gogeta (SSGSS) konnte die Fans seit der ersten Sekunde überzeugen. Die epische Fusionsstufe von Son-Goku und Vegeta ist seit geraumer Zeit spielbar und so war es nur eine Frage der Zeit, bis der Kontrahent aus dem neuesten Filmabenteuer dazustößt.

Dragon Ball FighterZ Gogeta (SSGSS)-Teaser stiehlt Janemba die Show, Fans sind begeistert

Neuer Charakter: Broly (DBS)

Selbstredend ist dies niemand Geringerer als Broly aus „Dragon Ball Super: Broly“, der den beiden Helden im Kinofilm die Hölle heißmacht. In Zukunft werdet ihr also den epischen Kinokampf nachstellen können, indem ihr in „Dragon Ball FighterZ“ mit Gogeta (SSGSS) und Broly (DBS) gegeneinander antretet.

Bandai Namco Entertainment hat jüngst den neuesten Charakter-Trailer zum Prügelspektakel veröffentlicht. Der Trailer fokussiert Broly (DBS) und seine todbringenden Fähigkeiten. Damit wäre der letzte Kämpfer im DLC-Bunde also komplett:

Ihr habt nun die Möglichkeit, den „FighterZ Pass 2“ zu kaufen. Hier sind Jiren, Videl, Goku (GT), Janemba, Gogeta (SSGSS) und Broly (DBS) enthalten. Der neue Broly erscheint wohl schon in Kürze. Wenn es so weit ist, erfahrt ihr es bei uns!

Im PlayStation Store kostet der Kampfpass momentan übrigens 24,99 Euro. Auf Steam spart ihr aktuell rund 25 Prozent, er kostet derzeit nur 18,74 Euro!