Dragon Age 4 - Neue Ankündigung im Dezember

Fans der RPG-Reihe Dragon Age von BioWare sollten sich schon einmal auf Dezember freuen. Wie die Entwickler auf dem offiziellen Blog bekanntgeben, wird es im Dezember Neuerungen zur Marke geben. Möglicherweise ebenfalls auf den Game Awards 2018.

Knapp 10 Monate ist her, dass EA die Entwicklung an Dragon Age 4 offiziell bestätigt hat. Doch Bilder oder konkrete Informationen suchten wir bislang vergebens. Das soll sich schon in wenigen Tagen ändern, wie BioWares General Manager Casey Hudson auf dem offiziellen Blog verrät.

Dragon Age 4 Neuer Teil offiziell bestätigt

Enthüllung auf den Game Awards 2018?

Ob sich die Neuankündigung tatsächlich um Dragon Age 4 drehen wird, lässt Hudson allerdings offen:

„Falls ihr diesen Blogs oder mir und Mark Darrah auf Twitter folgt, dann wisst ihr, dass wir auch an geheimem Dragon Age-Zeug arbeiten. Dragon Age ist eine unglaublich wichtige Marke für uns und wir freuen uns, ihr Vermächtnis fortzusetzen. Haltet im nächsten Monat für mehr dazu Ausschau (auch wenn ich nicht verraten werde, wo ihr schauen sollt …)."

Tatsächlich ist nicht explizit von einem neuen Spiel die Rede, möglich wären auch weitere Romane oder andere Spin-Offs zur Rollenspielserie, allerdings gilt eine Neuankündigung zum nächsten Ableger als wahrscheinlichste Option.

Game Awards 2018 Weltpremiere von Obsidian bestätigt

Denkbar wäre, dass BioWare die Ankündigung auf den Game Awards 2018 vornimmt, die am 07. Dezember um 2:30 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Moderator Geoff Keighley hatte bereits zehn Weltpremieren bestätigt. Casey Hudson wird einen neuen Trailer zu Anthem präsentieren und vielleicht im Anschluss noch ein paar Worte zu Dragon Age 4 verlieren.

Der bislang letzte dritte Ableger der Fantasy-Rollenspielserie Dragon Age: Inquisition erschien im November 2014 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Dragon Age 4 soll auf Live-Elemente setzen, dank denen man die Geschichte nach der Hauptstory flexibel weiterführen könne.