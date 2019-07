Dragon Age 4 - Kurzgeschichten-Sammlung könnte Aufschluss über Spielort geben

Dragon Age geht in eine neue Runde. Mit „Dragon Age: Inquisition“ sollte die Spielreihe keineswegs enden, wie sich vor einiger Zeit gegen Ende 2018 auf den Game Awards herausstellte. Electronic Arts und BioWare arbeiten nun hochoffiziell an Dragon Age 4 oder besser gesagt an Dragon Age: The Dread Wolf Rises.

Doch allzu viel wissen wir noch nicht über das neue Spiel. Die Fans sind derzeit fleißig am Spekulieren, wo sie das nächste „Dragon Age“-Abenteuer wohl hinverschlagen könnte.

Der erste Gedanke wäre wohl Tevinter. Immerhin ist das ein Anhaltspunkt, den wir im Story-DLC „Trespasser“ zu „Dragon Age: Inquisition“ erhalten haben. Aber wird uns Dragon Age 4 wirklich in das Herz von Tevinter schicken?

Nun wird diese Theorie weiter befeuert. Anlass dafür sind neue Kurzgeschichten, die im Hause BioWare entstehen. Sie tragen den Namen „Dragon Age: Tevinter Nights“ und könnten möglicherweise auf das große Abenteuer in Tevinter vorbereiten.

Da sich die einzelnen Teile zum Großteil auf ein Gebiet bezogen haben – wie Dragon Age: Origins auf Ferelden, Dragon Age 2 auf Kirkwall und Dragon Age: Inquisition auf Orlais –, liegt es nur nahe, dass der neue Teil ebenfalls in einer größeren Region spielt.

© BioWare

Doch nicht nur der Name der Kurzgeschichten deutet auf einen Zusammenhang. Der Roman „Dragon Age: Das maskierte Reich“, das sieben Monate vor dem Release von „Dragon Age: Inquisition“ veröffentlicht wurde, entpuppte sich später als Vorgeplänkel. Einige Charaktere sah man später dann im Spiel wieder.

Das Imperium von Tevinter wurde in den Spielen schon mehrfach angesprochen. Hier herrschen Magier über das Reich, während sie in anderen Gebieten der „Dragon Age“-Welt unterdrückt und überwacht werden.

Patrick Weekes stellt abschließend klar, dass es kein Roman von ihm ist, sondern eine Reihe an Kurzgeschichten, an denen diverse BioWare-Mitarbeiter gewerkelt haben.

Hey, all: this isn’t accurate. It is NOT a novel by me.



It IS an anthology of short stories set in the Dragon Age universe, featuring @eplerjc, @bbattye, @CourtneyWoods, @Sylvf1, @el_cormier, and many others!



We cannot wait for you to see them! https://t.co/xLijSP7ngS