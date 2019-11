Dragon Age 4 - Erfahren wir bald Neues? BioWare deutet auf neue Infos

Schon bald könnte BioWare so einiges zu Dragon Age 4 verraten, das den Namen Dragon Age: The Dread Wolf Rises tragen wird. Aktuelle Hinweise deuten auf neue Infos in Kürze.

Im Detail lässt BioWare innerhalb eines Twitter-Postings auf Dragon Age 4 deuten. Im Rahmen des 10. Jubiläums haben sie durchblitzen lassen, dass hier schon bald Infos folgen könnten.

Today marks 10 years of Dragon Age! This year we’re excited to join the community’s party on December 4th and celebrate a decade together in the world we all love. See you on 12/4 for Dragon 4ge Day!