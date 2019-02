Dr. Mario World - Klassiker feiert Comeback auf mobilen Endgeräten

Nintendo plant ein neues Spiel für mobile Endgeräte. Dr. Mario World erlebt ein Comeback, das fortan unterwegs auf eurem Smartphone spielbar sein wird.

Nintendo hat Dr. Mario World offiziell angekündigt und somit das neueste Projekt für mobile Endgeräte mit iOS und Android enthüllt. Somit wird die mobile Riege neben Super Mario Run, Fire Emblem Heroes und Animal Crossing: Pocket Camp weiter ausgebaut.

Mario Kart Tour Wird zum Start kostenlos angeboten

Dr. Mario feiert Comeback!

Fortan werden wir Dr. Mario aktuell also nicht nur in Super Smash Bros. Ultimate in Hochform erleben. Viele Informationen zur neuen Mobile-Version sind noch nicht bekannt. Beim Klassiker Dr. Mario handelt es sich um ein Puzzle-Spiel, das in seinen Grundfesten an Tetris erinnert. Die Neuauflage wird wohl recht ähnlich aufgebaut sein.

Nintendo hat jedoch bereits bekannt gegeben, wie der Release-Zeitraum aussieht. Sie planen das Spiel im "frühen Sommer 2019" zu veröffentlichen.

Das Puzzle-Spiel wird über ein Free-2-Play-Modell verfügen. Ihr werdet das Spiel kostenlos herunterladen können und im Anschluss auf diverse Ingame-Käufe hingewiesen. Inwiefern sich diese auf den eigentlichen Inhalt des Spiels auswirken, lässt sich noch nicht sagen.

Dr. Mario World wird von Nintendo, NHN Entertainment und LINE Corporation entwickelt und erscheint im Sommer diesen Jahres für iOS und Android.

An anderer Stelle wurde Mario Kart Tour erst einmal verschoben, das jetzt ebenfalls im Sommer erscheint:

Mario Kart Tour Veröffentlichung der Mario Kart Smartphone-Version erneut verschoben