Dota 2 - Valve arbeitet an eigenem Auto Chess

Hinter der Mod steckt ein kleines Entwicklerteam aus China namens Drodo. Valve hat sie also kurzerhand eingeladen, um mit ihnen über „Dota Auto Chess“ und einer möglichen Zusammenarbeit zu sprechen. Doch diese kommt leider nicht zustande, wie der Konzern in einem Statement verrät.

