DOOM - Trailer zum Kinofilm DOOM: Annihilation ist da, Spielemacher distanzieren sich scheinbar

Der neue Film „DOOM: Annihilation“ wird noch in diesem Jahr in den Kinos durchstarten. Einen ersten Trailer gibt es schon jetzt, doch das Feedback ist ziemlich negativ. Selbst die Spielemacher scheinen sich von dem Film distanzieren zu wollen. Das offizielle Statement ist sehr interpretationsfähig.

Erst gestern berichteten wir über „DOOM: Annihilation“, dem neuen Kinofilm von Universal 1440 Entertainment, der auf DOOM aus dem Jahre 1993 basiert und zeigten euch diesbezüglich erste Bilder. Heute gibt es den ersten Trailer zu sehen - doch das Feedback ist eher, sagen wir durchwachsen.

Negative Kritik zu DOOM: Annihilation

Und dabei ist durchwachsen noch ein Euphemismus. Die Community auf YouTube ist gnadenlos und es hagelt Dislikes wie bei einem tobenden Gewitter. Derzeit befindet sich der Counter bei über 870 Likes und 12.160 Dislikes.

Die Spielemacher von DOOM scheinen ebenfalls nicht sonderlich begeistert zu sein. Ein Fan hat via Twitter (@NinjaTripleXXX) nach der aufrichtigen Meinung der Studios gefragt:

„Ich möchte wirklich die ehrlichste Meinung von @DOOM @idSoftware über den neuen Traier zu DOOM: Annihilation hören.“

Tatsächlich sind der Trailer und das Projekt wohl so schlecht bei den Verantwortlichen des Spiels angekommen, dass sie sich offiziell von dem Filmprojekt distanzieren, wie aus der Antwort hervorgeht.

„Wir sind nicht in (die Produktion) des Filmes involviert.“

Ein schlichtes, aber aussagekräftiges Statement seitens id Software und Bethesda, die den Twitter-Account betreuen. Im Normalfall würde man eher Cross-Promotion oder befürwortende Kommentare in solch einer Hinsicht erwarten. Doch sie möchten wohl nichts mit dem Film zu tun haben, wie es scheint. Sinn macht es in gewisser Hinsicht schon, immerhin steht der nächste Spielableger DOOM: Eternal bereits in den Startlöchern.

Twitter-User Sue DeNimm (@SecretOfNimm) meint dazu, dass dies der größte passiv-aggressive, neutrale Kommentar sei, den sie je gelesen hätte. Twitter-User Kaluvien (@Kaluvien) hingegen meint, es sei die beste, aussagekräftigste Antwort.

Aber was haltet ihr vom Trailer? Am besten verschafft ihr euch erst einmal einen eigenen Überblick. Wir haben den Trailer zum kommenden Kinofilm „DOOM: Annihilation“ von Tony Giglio, Lorzeno di Bonaventura und John Wells (ausführende Produzenten) nachfolgend für euch eingebunden. Der Cast umfasst Amy Manson, Dominic Mafham, Nina Bergman und Luke Allen-Gale. Er soll im Herbst 2019 in den Kinos durchstarten.