DOOM - Tim Willits verlässt id Software nach 24 Jahren

Seit 24 Jahren ist Tim Willits bei id Software tätig und hat zahlreiche Spiele des Entwicklers entscheidend geprägt. Doch in Kürze wird der Studiodirektor das Unternehmen verlassen.

Im Jahr 1995 wechselte Tim Willits zu id Software, die für Spieleklassiker wie Wolfenstein, DOOM, Quake und RAGE verantwortlich sind. Bei nahezu jedem dieser Games trug Willits einen entscheiden Anteil zur Entstehung der Titel bei. Nun möchte er sich von dem US-amerikanischen Entwicklerstudio verabschieden.

DOOM Eternal Release-Date, brachialer Trailer und Multiplayer-Modus entsteigen aus der Hölle

Neben dem ursprünglichen Quake und dem verrückten Shooter RAGE, war er insbesondere für die DOOM-Reihe verantwortlich und hat einen bemerkenswerten Lebenslauf bei id Software vorzuweisen. Auswirkungen auf zukünftige Titel des Unternehmens soll sein Austritt allerdings nicht haben:

„Alle Spiele, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, sind in sehr guten Händen. Mein Abschied hat keine Auswirkungen auf geplante Veröffentlichungen. id Software steckt voller erstaunlicher Talente, die einige der besten Shooter der Welt (auch in Zukunft) weiterentwickeln werden "