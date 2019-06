DOOM - Geschichte von id Software wird verfilmt, ganze Serie könnte entstehen

Bereits im Jahre 2003 wurde ein Buch namens „Masters of Doom: How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture“ von David Kushner veröffentlicht, das die Entstehungsgeschichte von DOOM aus dem Jahre 1993 aufzeigt. Hierbei handelt es sich um einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen von id Software zu jener Zeit.

Allem voran werden die beiden Persönlichkeiten John Romero (Designer) und John Carmack (Programmierer) in den Mittelpunkt der Erzählung gerückt, die auf eine wahre Begebenheit beruht. Falls ihr euch also schon immer mal gefragt habt, was hinter der Veröffentlichung des wegweisenden First-Person-Shooters DOOM steckt und wie dieser Paradigmenwechsel stattfinden konnte, dass 3D-Shooter die Spielelandschaft für immer veränderten, könnt ihr das Buch auch heute noch kaufen* und lesen.

Doch wenn ihr lieber auf den Dokufilm warten möchtet, dann ist das ebenfalls möglich. Wie Deadline nun bestätigt, hat USA Network einen Piloten bestellt. James und Dave Franco haben unterschrieben und werden als ausführende Produzenten an der Filmumsetzung arbeiten.

Mit an Bord ist außerdem Tom Bissell. Er hat an Gears of War 4, Uncharted 4, Tales From the Borderlands oder gar What Remains of Edith Finch mitgeschrieben. Doch er wird nicht nur schreiben, sondern auch als ausführender Produzent dienen.

John Carmack und John Romero sind übrigens nicht an der Produktion beteiligt, wie sie bereits via Twitter bestätigt haben. Sie scheinen jedoch guter Dinge zu sein.

I wish them well and hope for the best. There are, of course, many opportunities for disaster, but I’m not going to dwell on things out of my influence.