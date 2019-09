DOOM - 2016 als DOS-Version? So sähe das Remake vor 25 Jahren aus

Obgleich „DOOM 4“ in seiner ursprünglich geplanten Form nie zu ende entwickelt wurde, gibt es jetzt eine kreative Demake-Mod, die das neueste DOOM-Spiel in alte ganz alte Retrogefilde schickt. Die Mod trägt den Namen „DOOM 4 Vanilla“.

DOOM (2016) sorgt heute immer noch für glänzende Augen, während die Fangemeinde auf den neuesten Eintrag der Reihe wartet – DOOM Eternal. Aber stellen wir uns doch einmal die Frage, was wäre, wenn ...

Was wäre, wenn der neue DOOM-Ableger bereits vor rund 25 Jahren erschienen wäre? Wie würde ein Nachfolgetitel zu „DOOM 2: Hell on Earth“ aussehen, wenn er in diesem Zeitraum das Licht der Welt erblickte? Nun, diese Frage bleibt heute nicht unbeantwortet. Obgleich wir mit DOOM 3 den Sprung in eine fortschrittliche 3D-Polygon-Welt gemacht haben und „DOOM 4“ in seiner ursprünglich geplanten Form nie erschienen ist, hat sich die Community eingehend mit der Frage beschäftigt, wie ein Nachfolgetitel zum zweiten Ableger aussehen würde, wenn er zu jener Zeit erschienen wäre.

Das ging sogar so weit, dass sich der Modder Noiser mit unzähligen Unterstützern nun an einen eigenen Versuch gewagt hat. Das Ergebnis lautet „DOOM 4 Vanilla“. Hier sehen wir das neue DOOM-Spiel in einem Demake sozusagen. Im Grunde ist das Spiel also eine Retromod zum neuen „DOOM“, weshalb sich die Waffen und Dämonen nicht an DOOM (1993) oder DOOM 2: Hell on Earth anlehnen, sondern an „DOOM“ (2016).

Kurioserweise soll die Mod sogar mit DOS kompatibel sein, während ein vollwertiges MIDI-Cover des Originalsoundtracks beiliegt. Aber am besten seht ihr einmal selbst:

Falls ihr euch die Mod einmal herunterladen möchtet, dann könnt ihr hier vorbeischauen. Wie immer benötigt ihr eine funktionierende PC-Version von „DOOM 2: Hell on Earth“, mit der ihr die WAD einfach starten könnt. Abschließend sei erwähnt, dass es immer wieder faszinierend ist, was die DOOM-Community nach über 25 Jahren Bestand immer mal wieder auf die Beine stellt. Ein weiteres Beispiel dafür seht ihr hier:

