DOOM Eternal - Warum ihr den Multiplayer-Modus nicht unterschätzen solltet

Wie gut wird der Multiplayer-Modus von „DOOM Eternal“? Die Kollegen von id Software haben sich nun zum neuen Kampfmodus zu Wort gemeldet und sind von ihrer Idee gänzlich überzeugt.

Während sich Unmengen an begeisterten Spielern durch die Dämonenhorden in der Singleplayer-Kampagne kämpften, blieb der Multiplayer-Modus verhältnismäßig unbeachtet. Ein Umstand, der trotz differenzierter Spielmodi bei id Software nicht unbemerkt blieb.

Bekommt DOOM Eternal die Multiplayer-Kurve?

Die Entwickler gehen bei DOOM Eternal einen Schritt weiter und werfen sämtliche Ideen über den digitalen Haufen. Es stellt sich die Frage, ob sie es dieses Mal schaffen, eine aktive Spielerbasis rund um den Multiplayer aufzubauen.

Ein Blick auf die Ambition der Entwickler gibt schon jetzt Aufschluss darüber, wo die Reise hinführen soll.

Die Entwickler hoffen, dass der neue Multiplayer-Modus so erfolgreich wie die Singleplayer-Kampagne wird und um dies sicherzustellen, haben sie einen gänzlich neuen Spielmodus entwickelt.

Wir bekommen es nun mit einer asymmetrische Multiplayer-Erfahrung zu tun. Ein Spieler kontrolliert den Doom Slayer und zwei weitere Spieler kontrollieren jeweils einen Dämon. Der sogenannte Kampfmodus (Battle Mode) steigt aus der Hölle empor. Hugo Martin, Creative Director bei id Software, meinte diesbezüglich jüngst gegenüber VGC:

„Wir haben gelernt, dass id führen und nicht folgen muss, wenn es um Spieldesign geht. Ich denke, mit der Einzelspieler-Kampagne haben wir geführt, aber mit dem Mehrspieler sind wir gefolgt. Die Fans und Kritiker haben dies gezeigt. Es ist ein guter Modus und es macht Spaß zu spielen, aber es ist nicht unbedingt originell.“

So hätten sie die DNA aus dem „DOOM-Tanz“ verwendet – die Schleife eines Doom Slayers gegen eine Vielzahl an Dämonen – und sie in ein soziales, kompetitives Erlebnis verpackt. Seiner Aussage nach fühle es sich wirklich gut an, wenn ein Slayer auf dem Schlachtfeld stehe und die anderen Spieler die Dämonen kontrollieren.

Dieser Spielmodi sei nun viel besser geeignet eine adäquate Multiplayer-Erfahrung zu schaffen als „tonnenweise“ Multiplayer-Modi, was sie noch in DOOM aus dem Jahre 2016 in der Form getan hätten.

„Ich denke, es wird genauso zufriedenstellend wie die Singleplayer-Kampagne. Wir spielen es die ganze Zeit intern und es ist wirklich, wirklich fantastisch.“

So sprechen sie abschließend eine Spieltiefe an, die es vorher noch nicht gab. Wo die Spieler vorher lediglich ineinander gerannt seien, bestünde nun eine größere Variation im Pacing. So fühle sich der Tod nicht so frustierend an, denn als Spieler hätte man stets ein Gefühl dafür, warum man den aktuellen Kampf verloren hat und wo man für Verbesserungen ansetzen muss.

Die Entwickler bei id Software möchten also das Slayer-Gefühl in den Multiplayer-Modus verfrachten. Ob es ihnen am Ende gelingt, bleibt noch bis zum 22. November 2019 abzuwarten. Denn dann erscheint „DOOM Eternal“ für den PC, die PS4, Nintendo Switch, Xbox One und in der Zukunft irgendwann sogar für Google Stadia.