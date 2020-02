DOOM Eternal - Waffen-Mods und Upgrades in neuem Video vorgestellt

Im März will der düstere Shooter „DOOM Eternal“ mit einer gehörigen Portion Höllenfeuer endgültig den Schnee zum Tauen bringen. Jetzt haben die Entwickler ein neues Video veröffentlicht, das die überarbeiteten Waffen in den Fokus rückt. Dank Mods und Upgrades erwartet euch ein riesiges Arsenal.

Am 20. März kehrt mit DOOM Eternal eine der altehrwürdigsten Shooter-Reihen auf den Bildschirm zurück. Wie das Mod- und Upgrade-System der Waffen funktioniert, haben die Entwickler jetzt in einem neuen Video demonstriert.

Die Waffen von DOOM Eternal

Bei seinem neuesten Abstieg in die Tiefen der Hölle kann der Doom Slayer auf ein umfangreiches Waffenarsenal zurückgreifen. Welche Schießeisen euch erwarten, haben die Entwickler in einem neuen Video der Kollegen von IGN verraten. Demnach verfügt „DOOM Eternal“ über ein umfangreiches Mod- und Upgrade-System, das Game Director Hugo Martin von id Software im Video vorstellt.

So lässt sich beispielsweise die Schrotflinte mit einem Sticky Bomb-Upgrade versehen, die die Waffe kurzerhand in einen Granatenwerfer umfunktioniert. Die Ballista hingegen lässt sich per Mod um ein aufladbares Energie-Projektil erweitern, das nach dem Einschlag detoniert.

Gleichzeitig lassen sich die Mods upgraden, was verschiedene Stats verbessert oder deren Effekte noch weiter verstärkt. Zwischen freigeschalteten Modifikationen könnt ihr jederzeit wechseln.

Erscheinen wird „DOOM Eternal“ am 20. März für PC, PlayStation 4, Google Stadia und Xbox One. Eine Umsetzung für Nintendo Switch befindet sich ebenfalls in Entwicklung, diese wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.