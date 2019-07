DOOM Eternal - Neuer Dämon Doom Hunter will Doom Slayer an den Kragen

Der Doom Slayer bekommt in „DOOM Eternal“ höllische Gegenspieler an die Seite gestellt. Der Doom Hunter wird es ihm wahrlich nicht leicht machen, denn er wurde nur für einen Zweck geschaffen. Dem Doom Slayer ein für alle Mal zu töten!

Derzeit steht bei Bethesda alles im Zeichen von DOOM. Was nur wenige Spieler verwundern dürfte, immerhin befinden wir uns gerade in „The Year of Doom“. Unter diesem Leitmotto läuft aktuell die QuakeCon 2019, die sogar erstmals ihre Pforten für alle Fans in London öffnet.

Neuer Dämon im Gameplay-Video

Während dieser Veranstaltung gab es nun unter anderem erstes Bewegtbildmaterial zu einem neuen Dämon, was die wartenden Spieler ganz besonders interessieren dürfte. So spielten die Dämonen aus der Hölle schon immer eine tragende Rolle im Ego-Shooter-Franchise. Immerhin braucht der Spieler etwas, das er kurz und klein sägen und in Stücke hauen kann?

Die Dämonen kommen zumeist mit einzigartigen Gameplay-Mechaniken daher. Und der sogenannte Doom Hunter gesellt sich zur Riege der Auserwählten, die vom Doom Slayer sämtliche Einzelteile herausgerissen haben möchten. Dass es der Doom Hunter dem Doom Slayer dabei nicht leicht machen wird, lässt sich anhand des ersten Gameplay-Videos erahnen.

Halb Teufel, halb Maschine. Nur geschaffen, um den Doom Slayer zu besiegen. Und um dies zu bewerkstelligen, ist er mit einem Raketenwerfer, einem modifizierten Arm und einer weiteren Kanone ausgestattet. Aber seht am besten selbst!

„DOOM Eternal“ erscheint am 22. November 2019 für die Nintendo Switch, PS4, Xbox One und den PC. Zudem ist ein Release für Google Stadia geplant.