DOOM Eternal - Neue Superwaffe wie The Unmaker aus der DOOM-Bibel im Spiel

Wir haben bei Bethesda mit Marty Stratton gesprochen, der uns ein kleines Detail zu „DOOM Eternal“ verraten hat. Eine mächtige Superwaffe, ähnlich wie der Seelenfänger The Unmaker aus der DOOM-Bibel, hat es scheinbar ins Spiel geschafft.

Beim Hands-on-Event zu DOOM Eternal konnte ich mit Marty Stratton, dem ausführenden Produzenten des Reboots und des Sequels, über die Hintergründe des Spiels sprechen. Er hat in unserem Gespräch ein paar Details verraten, die die DOOM-Community überraschen könnten.

Superwaffe bestätigt

Einige von euch werden womöglich die „DOOM Bible“ aus dem Jahr 1992 kennen. Es ist ein Handbuch oder eher eine Art Skript zum allerersten DOOM (1993), das noch aus der Zeit vor dem Release stammt. Hier werden einige spannende Hintergrundinformationen wie Beschreibungen zu Ideen und Konzepten aufgeführt. Es bietet einen unvergleichlichen Eindruck in die Entstehungsgeschichte von „DOOM“. Ich kann jedem nur wärmstens ans Herz legen, sich das Skript einmal durchzulesen, da es sich hierbei um echte Videospielgeschichte handelt.

Neben all den Dingen, die wir aus dem Spiel kennen, enthüllt die DOOM-Bibel zudem ein verworfenes Konzept, das sich auf eine Superwaffe bezieht. So hätte es ursprünglich nicht nur die BFG (Big Fucking Gun) ins Spiel schaffen können, sondern ebenso eine mystische Waffe namens „The Unmaker“.

Mit dieser Superwaffe hätte der Doom Slayer Seelen gefallener Feinde sammeln können. Und diese Seelen wären dann bei voll geladener Waffe mit einer massiven Stärke und einem Supertempo auf die Dämonen verschossen worden. Diese Idee gab es bislang noch in keinem Spiel und auch im DOOM-Reboot aus dem Jahr 2016 war hiervon nichts zu sehen.

Doch Marty Stratton und das Team bei id Software wissen zu überraschen. Ich fragte ihn, warum es solch eine unkonventionelle Superwaffe nie in ein offizielles DOOM-Spiel geschafft hat:

„Doch, das hat es. Sie ist in DOOM Eternal. Es ist unsere eigene Version davon, eine Art Superwaffe, die man freischalten kann, wenn man alle Slayer-Gates geschlossen hat. Das ist eine sehr schwere Herausforderung. Hier erhält man Schlüssel, um diese Superwaffe am Ende freizuschalten. Es ist im Hub, wo man sie sieht und wir lieben das Ding wirklich. Die Challenge, die Waffe zu erhalten, ist wirklich genial.“

Demnach handelt es sich wohl tatsächlich um ein mystisches Äquivalent zum Unmaker. Was nicht zwangsweise heißen muss, dass diese Waffe ebenso Seelen verschießt, jedoch über eine ähnliche Stärke wie ein Unmaker oder eben die notorische BFG verfügt. Wir dürfen gespannt sein, was es mit dieser besagten Challenge auf sich hat und wie das mysteriöse Waffenkonstrukt am Ende aussieht.

