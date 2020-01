DOOM Eternal - Marty Stratton über Post-Launch-Content und wie wichtig Modding wird

Marty Stratton, der ausführende Produzent von „DOOM Eternal“, hat sich gegenüber PlayCentral.de zum Post-Launch-Content und der Wichtigkeit der Modding-Community geäußert.

Wir waren bei Bethesda zu Besuch beim Anspiel-Event vor Ort in Berlin am vergangenen Donnerstag, den 16. Januar 2020 und konnten einige Neuigkeiten zu DOOM Eternal für euch in Erfahrung bringen.

Was bietet der Post-Launch-Content?

Marty Stratton spricht in unserem Interview unter anderem über die Zeit nach der Veröffentlichung, in der es einiges an neuen Inhalten geben soll. Was erwartet uns also im Anschluss, wenn das Spiel am 20. März 2020 für die Xbox One, PS4 und den PC sowie Google Stadia veröffentlicht wurde?

Das recht überschaubare Entwicklerteam arbeite schon jetzt an zusätzlichen Dingen wie Master-Levels, Combat-Remixes und speziellen Herausforderungen, die sich auf einige der Levels beziehen sollen. Zudem erwähnt er nochmals, dass es zumindest einen DLC geben soll. Dieser soll sich, wie wir bereits in der Vergangenheit erfahren haben, im Gegensatz zum DLC in DOOM (2016) auf den Singleplayer beziehen.

Wird die Modding-Community ebenfalls involviert sein?

Im Rahmen der inhaltlichen Ausrichtung von „DOOM Eternal“ ist Marty Stratton zudem sehr zuversichtlich, dass das Team mit dem neuen DOOM-Spiel ein zugängliches Stück Software erschaffen kann – auch wenn das nicht ganz so einfach wird.

Die Technologie hätte sich in jedem Fall entwickelt und gleichermaßen die Komplexität, was es wohl erst einmal nicht unbedingt einfach macht, die Modding-Community ins Spiel zu bringen. Dazu sei gesagt, dass allein die Engine, mit der das Spiel programmiert wurde, nun einen wichtigen Sprung von der id Tech 6 auf die id Tech 7 macht.

DOOM (1993) Neue Features wie 60 FPS, Add-ons und mehr für Re-Release angekündigt

Doch die Entwickler denken an die Wichtigkeit der Community, die das Franchise über die letzten 25 Jahre mitunter am Leben erhalten hat. Deshalb schrauben sie weiterhin wie im Re-Release von DOOM (1993) und DOOM 2: Hell on Earth an Möglichkeiten, Mods zu integrieren und die Community einzubeziehen. So ist an dieser Stelle erst einmal nichts ausgeschlossen und Stratton ist sehr zuversichtlich, dass sich um das neue DOOM-Spiel herum eine blühende Modding-Community herum entwickeln wird.

Bleibt nur noch abzuwarten, mit welchen kreativen Ideen die Community auftrumpft? Wir sind gespannt.

Mehr exklusive Infos zu „DOOM Eternal“: