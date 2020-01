DOOM Eternal - Laut Creative Director werde es keine Mikrotransaktionen geben

Eine vollständige Version des Spiels erhalten allerdings nur jene, die zur Deluxe-Edition beziehungsweise zum separaten Year-One-Pass greifen werden – wobei natürlich weitere Pässe folgen könnten. Im ersten sind unter anderem zwei geplante Erweiterungen enthalten. „DOOM Eternal“ erscheint voraussichtlich am 20. März 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia . Eine Umsetzung für Switch folgt später. Auch ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Portierung für PlayStation 5 und Xbox Series X zu rechnen.

Laut Martin sei kein Ingame-Store geplant, in dem gegen Echtgeld irgendwelche Gameplay-Vorteile oder Outfits erworben werden können. Kosmetische Gegenstände (Skins) sind zwar sehr wohl geplant, doch werden sie ausschließlich mittels Erfahrungspunkten freigeschaltet.

Hugo Martin, seines Zeichens Creative Director bei id Software, soll bei Facebook verraten haben, dass der kommende Ego-Shooter DOOM Eternal keine Echtgeld-basierten Mikrotransaktionen beinhalten werde. Ein Screenshot zeigt den angeblichen Gesprächsverlauf, an dessen Wahrheitsgehalt aber kaum Zweifel bestehen dürften.

