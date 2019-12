DOOM Eternal - Klassisches Waffen-Feature bestätigt

Der neuste DOOM-Ableger, der im nächsten Jahr erscheint, wird auf ein nostalgisches Feature zurückgreifen, das die Verantwortlichen bestätigt haben. Die zentrierten Waffen kehren optionsweise zurück.

Fans klassischer First-Person-Shooter werden womöglich an einem bestimmten Detail Gefallen finden, das Bethesda und id Software kürzlich bestätigt haben. In DOOM Eternal wird es das Feature der zentrierten Waffen geben, ganz originalgetreu wie in DOOM (1993).

Zentrierte Waffen

Früher war alles besser. Na ja, zumindest war alles anders. Sagen wir mal so! In vergangenen Shooter-Tagen waren die Waffen nicht so realistisch an die Seite gelegt wie heutzutage, sie waren ganz einfach zentriert in der Mitte. Spieler sahen die Waffen demnach am unteren Bildschirmrand in der Mitte, wie ihr hier am Beispiel von „DOOM 64“ erkennen könnt:

Aus heutiger Sicht kann man die Waffen wie gesagt geschickter in Szene setzen, um das Gunplay glaubwürdiger erscheinen zu lassen, allerdings fehlt dann wiederum der Nostalgiefaktor. Und Videospielfans lieben Nostalgie!

So wird es im offiziellen Sequel zu DOOM (2016) also erneut dazu kommen, dass ihr eure Waffen zentrieren könnt. Ihr müsst dieses Feature aber nicht zwangsweise verwenden, so viel sei abschließend gesagt. Wenn ihr euch jedoch noch einmal an vergangene FPS-Tage zurückerinnern möchtet, wäre das eine passende Option.

