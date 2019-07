DOOM Eternal - Dark Horse und Bethesda kündigen The Art of DOOM Eternal an

Passend zum Spiel „DOOM Eternal“ veröffentlicht Bethesda gemeinsam mit Dark Horse eine gebundene Ausgabe von der Kunst hinter dem Spiel. Das Buch erscheint jedoch erst im nächsten Jahr und basiert auf den Arbeiten von id Software.

Wer die Kunst hinter DOOM Eternal im Detail erkunden möchte, sollte sich die Ankündigung von Dark Horse etwas genauer ansehen. Bekannt für die Dark Horse Comics veröffentlicht der einstige Comicbuchladen aus Bend, Oregon heute unzählige Werke in die ganze Welt.

Artbook zu DOOM Eternal

Die Verantwortlichen bei Bethesda haben sich für eine Zusammenarbeit entschieden, die das Artbook zu „DOOM Eternal“ via Dark Horse vertreiben. Die Meldung wurde nun während der San Diego Comic-Con 2019 geteilt. So sieht die Vorderseite aus:

Das gebundene Buch (Hardcover) „The Art of DOOM Eternal“ verfügt über 192 Seiten und wartet mit Illustrationen zum Spiel und einigen Kommentaren auf, die sich auf den Entwicklungsprozess beziehen. Es kann schon jetzt via Amazon für rund 40 Euro vorbestellt werden.

Hier das Art-Book vorbestellen!*

Ins Auge stechen neben den Dämonen auf der Erde oder der UAC Fabriken die „noch nie zuvor gesehenen Ortschaften im DOOM-Universum“, auf die die Spieler schon jetzt gespannt sein dürfen. Wir werden nämlich unter anderem die Heimatwelt des Doom Slayers namens Sentinel sehen.

Zu der Kunst zählt selbstredend auch der Prätorenanzug und das wuchtige Waffenarsenal des höllischen Kriegers, während die Dämonen ebenfalls hochauflösend und mit vielen Details beleuchtet werden sollen. Alles in allem also ein diverses Gesamtpaket an „DOOM“-Kunst.

DOOM Eternal Community kritisiert hässliches Benutzerinterface, id Software antwortet

Das Buch erscheint am 3. März 2020, doch die knallharte Schießbudenaction mit „DOOM Eternal“ geht schon am 4. November 2019 auf der PS4, Nintendo Switch, Xbox One oder mit Google Stadia-Devices sowie dem PC los.

DOOM Eternal Ist das noch mein DOOM? - Preview