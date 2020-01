DOOM Eternal - Dämonen-Shooter erscheint höchstwahrscheinlich auch für PS5 und Xbox Series X

Es erwarten uns wohl PS5- und Xbox-Versionen von „DOOM Eternal“. Laut dem Entwickler sei die Portierung ein „logischer Schritt“.

In rund zwei Monaten können wir mit dem Doom Slayer wieder die großen Wummen auspacken und den Dämonen ordentlich einheizen. Am 20. März erscheint DOOM Eternal nämlich für PS4, Xbox One und PC. Dass der Dämonen-Shooter dabei am Ende der aktuellen Konsolengeneration erscheint, öffnet die Türen für eine PS5- und Xbox Series X-Portierung, meint auch der Director.

PS5- und Xbox Series X-Version wäre nur logisch

Die PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen bereits Ende dieses Jahres. Director Marty Stratton sprach in einem Interview mit Metro über die Möglichkeit, dass „DOOM Eternal“ auch für die kommenden Next-Gen-Konsolen erscheint. Auf eine Bestätigung verzichtete Stratton, dennoch äußerte sich der Director in optimistischer Weise.

„Wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber es ist aufregend, dass wir am Ende dieses Konsolenzyklus sind. Unser Team kennt die Technologie sehr gut. Das erlaubt uns, das Meiste aus der Hardware herauszuholen. Und ich bin sehr gespannt, was das für die nächste Hardware bedeutet.“

Im Konkreten spricht Stratton davon, dass es nur logisch wäre, das Spiel ebenfalls für die neue Hardware – also die PS5 und Xbox Series X – zu bringen:

„Wir haben noch nichts angekündigt, aber es ist wirklich aufregend. Sie machen ziemlich tolle Dinge mit der Hardware und deshalb denke ich, dass es nur ein logischer Schritt ist, dass wir uns darauf zubewegen und wirklich versuchen, auf dieser Plattform ebenfalls eines der besten Spiele zu sein.“

Eine Portierung von „DOOM Eternal“ für die PS5 und Xbox Series X ist also sehr wahrscheinlich. Das Team von id Software wird sich aber vermutlich erst nach dem Initial-Release für die aktuelle Konsolengeneration damit befassen. Bis dahin heißt es, auf eine offizielle Ankündigung zu warten.