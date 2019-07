DOOM Eternal - Bethesda veröffentlicht den Cosplay-Guide für den Slayer

Hier werdet ihr vollends über die Beschaffenheit der spielbegleitenden Rüstung aufgeklärt und erhaltet sogar die entsprechenden Farbangaben, damit das Ganze in ein möglichst authentisches Imitat resultieren kann. Eure Ergebnisse könnt ihr auf Social Media präsentieren und mit dem Hashtag „DOOM“ verlinken.

Die ursprüngliche Rüstung bis hin zum alten Praetor-Suit wurden schon mehrfach von Cosplayern in die Realität umgesetzt, allerdings fehlte bisher eine kleine Hilfestellung für die aktualisierte Version des Anzugs in DOOM Eternal . Doch nun ist der passende Guide da.

Cosplay erweckt Spielfiguren zum Leben und macht auch vor DOOM keinen Halt. Bethesda will die Cosplay-Community hierbei offenbar ein wenig zusätzlich unterstützen und stellt nun die überarbeitete Version des Prätorenanzugs in einem nützlichen Kostümleitfaden zur Verfügung.

Wer wünscht sich nicht einmal in die Rolle des Dämonen-Vernichters der „DOOM“-Reihe zu schlüpfen? Bethesda bringt euch mit einem Cosplay-Guide diesem Traum etwas näher.

