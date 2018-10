DOOM (1993) - Mod macht Ego-Shooter zum Battle Royale - mit Käse

Falls ihr schon vom Battle-Royale-Genre gesättigt seid und keine Lust empfindet, immer dieselben Titel zu verspeisen, gibt es nun Frischfleisch - mit Käse! Eine Mod verpasst Doom 2 einen Modus, der an Battle Royale á la PUBG und Fortnite erinnert.

Doom 2: Hell on Earth, der MS-DOS-Klassiker aus dem Jahre 1994, basiert technisch auf Doom (1993) und erstrahlt nun in einem ganz neuen Antlitz. Ein Modder hat aus dem Klassiker nun einen Battle-Royale-Titel gemacht. So dürfen nun auch Doom-Fans in den Genuss des aufstrebenden Genres kommen.

Einen Royale mit Käse, bitte!

Wie John Travolta in Pulp Fiction bereits zu sagen pflegte, kommt es auf die kleinen Unterschiede an. So lautet die neue Mod DooM Royale (with Cheese) und verändert den Multiplayer im Detail dahingehend, dass der Ego-Shooter eine Vielzahl Spieler innerhalb eines riesigen Kill-Pools entfesselt und aufeinander loslässt. Auf der Karte treten bis zu 64 Spieler gegeneinander an. Wenn ein Spieler stirbt, sollen diese nach dem Tod etwas zu tun bekommen. Diese Funktion wurde jedoch noch nicht final verbaut. Also können wir nur spekulieren, wie das aussehen mag.

Wenn ihr genug von PUBG, Fortnite oder Blackout habt, werft gerne einen Blick auf DooM Royale. Einen Haken gibt es jedoch an der Sache, denn die vollständige Mod wurde noch nicht veröffentlicht. Lediglich eine Testversion ist live und wann das Projekt vollständig herausgegeben wird, ist noch unklar. Der Modder Bambamalicious werkelt jedenfalls ganz alleine an der Mod, es bleibt also noch abzuwarten.

Wie bei jeder Doom-Mod gilt: Es ist eine inoffizielle Mod. Falls ihr die Mod ausprobieren wollt, benötigt ihr den Doom-Port Zandronum, der mit den Originaldateien von Doom 2 zusammenspielt. Ihr benötigt also auch die Daten vom originalen Spiel. Auf ModDB erhaltet ihr mehr Infos zum Download und Installation.

Und so sieht DooM Royale (with Cheese) aus: