DOOM (1993) - Community veröffentlicht Megamod Eviternity

Folgende Modder sind an der Entwicklung beteiligt gewesen:

Unterwegs dürft ihr in futuristische Abschnitte wie der ''Techbase'' abtauchen oder in den ''Icy Castles'' auf Monsterjagd gehen. Ebenfalls recht ansehnlich ist der Himmel. Oder wie wäre es gar mit mittelalterlichen Anleihen des ''Medieval''-Kapitels? Insgesamt kommt die Mod recht abwechslungsreich daher.

Eine Vielzahl an Moddern kam zusammen, um DOOM (1993) eine ganz besondere Mod zu spendieren. Die Megamod Eviternity wurde nun final veröffentlicht und sie hat es in sich!

