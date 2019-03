The Division 2 - Zehn Tipps und Tricks, die euch das Spiel nicht verrät

Die ersten Schritte in „The Division 2“ können gerade für Neueinsteiger schwer sein. Wir haben euch zehn Tipps und Tricks zusammengestellt, die Anfängern und Rückkehrern zum Loot-Shooter von Ubisoft zeigen, was das Spiel nicht immer ganz erklärt.

Der Launch von The Division 2 ist da und viele Spieler werden an diesem Wochenende die erste Schritte im zerstörten Washington D.C. unternehmen. Leider verrät euch „The Division 2“ dabei nicht immer alles, was unter der Haube des Loot-Shooters steckt. Hier und da verstecken sich einige nützliche Funktionen, Tipps und Fakten, mit denen ihr besser zurechtkommt.

Zum Glück haben wir uns in die ersten Stunden von „The Division 2“ gestürzt und die zehn nützlichsten Infos für euch zusammengetragen. Diese reichen von Vorteilen beim XP-Gewinn über Aufklärung verwirrender Waffenstatistiken bis hin zu mysteriösen Kisten, die ihr in Missionen finden könnt.

1 – Hauptmissionen bringen mehr XP

Schon nach wenigen Stunden in „The Division 2“ werdet ihr nur so mit Aufgaben überhäuft. Nebenmissionen, feindliche Lager, zufällige Aktivitäten und natürlich Hauptmissionen warten auf euch. Wir empfehlen euch, die Hauptmissionen immer zuerst abzuarbeiten.

Denn im Gegensatz zu den Nebenaufgaben skalieren diese nicht mit und bleiben auf ihrem Level. Dementsprechend werden die XP, die ihr für das Absolvieren bekommt, immer wertloser, je länger ihr die Mission herauszögert.

Wer sich auf die Hauptmissionen konzentriert, levelt besonders schnell und hat später eine Menge Nebenaufgaben, um die finalen Aufstiege zum Level-Cap zu erreichen.

Die XP-Boni machen gerade im frühen Spiel Sinn. © Ubisoft

2 – Schneller leveln durch Vorteile

Besucht ihr das Hauptquartier im Weißen Haus und sprecht dort mit dem Quartiermeister direkt am Eingang, der eure Fertigkeiten freischaltet, findet ihr oben einen Tab namens Vorteile. Dort lassen sich verschiedenste Boni, Items und Boosts für SHD-Tec freischalten, die ihr für Nebenmissionen bekommt oder in der Spielwelt findet.

Darunter findet sich auch eine ganze Reihe von XP-Boosts, die euch einen Bonus für Kopftreffer, Schwachpunkt-Kills sowie Gruppeneliminierungen und andere Kampftaktiken liefern. Holt euch diese Vorteile zuerst, um in allen Kämpfen davon zu profitieren.

Auf höheren Stufen und mit etwas Übung kommen so gern pro Kampf mehrere tausende XP zusammen, die euch beim schnellen Leveln in „The Division 2“ helfen.

3 – Die wichtigsten Statistiken für Waffen

Für einen Gamer, der in „The Division 2“ seinen ersten Loot-Shooter gefunden hat, kann die Waffenübersicht schnell zum Horror werden. Jede Kniffte und jedes Ausrüstungsteil sowie die einzelnen Mods, die ihr einbauen könnt, hat mehrere Werte und Boni, aber auch Nachteile.

Im Grunde lassen sich aber einige Werte hervorheben, die ihr unbedingt fokussieren solltet. Dazu zählen Schaden durch kritische Treffer, Kopfschussschaden, Schaden gegen Elite-Gegner und Verringerung des Cooldowns.

Die ersten drei Rubriken führen allesamt zum selben Ergebnis: Ihr macht deutlich mehr Schaden bei allen Gegnern. Da ihr sowieso immer auf empfindliche Stellen (Kopftreffer, Granaten-Packs, Waffen) schießen solltet, verteilt ihr hier noch mehr obendrauf.

Das Reduzieren der Cooldowns hilft indes dabei, euch in dem Getümmel schneller zu heilen oder aggressive Skills häufiger hintereinander zu nutzen. Dazu könnt ihr selbst noch entscheiden, ob ihr mehr Lebensenergie oder Rüstung präferiert oder es eurem Spielstil hilft, wenn ihr die Fertigkeiten selbst boostet.

Die Statistiken können schnell überwältigen. Doch im Grunde sind nur wenige Werte wirklich wichtig. © Ubisoft

4 – Heil-Skills auf euch selbst anwenden

Ein Schachzug, den euch „The Division 2“ nicht von Anfang an verrät oder in Ladebildschirmen versteckt: Ihr könnt alle Heil-Skills auch auf euch selbst anwenden, ohne großartig in der Landschaft zu zielen.

Nutzt dazu einfach die entsprechend zugewiesene Taste der Fertigkeit zwei Mal kurz hintereinander. So fliegt der Drohnenstock direkt vor eure Füße oder der Agent schießt den Chem-Werfer noch in der Deckung direkt vor sich.

5 – Set-Boni für Items nutzen

Ihr werdet schnell merken, dass einige Ausrüstungsgegenstände (außer Waffen) von bestimmten Herstellern gefertigt wurden. Diese Marken, wie sie in „The Division 2“ genannt werden, können zu Sets zusammengestellt werden.

Tragt ihr beispielsweise einen Rucksack der Marke Badger Tuff, dann gibt es +7 Prozent auf Schaden gegen Elite-Gegner. Nehmt ihr dazu noch eine Maske vom selben Hersteller, gibt’s 15 Prozent Rüstung durch Kills mit Fertigkeiten. Um das Set zu komplettieren fehlt dann nur noch ein drittes Item, das dann den Chem-Werfer stärker macht.

So kann es sich beispielsweise lohnen, ein schwächeres Item von einem Hersteller zu behalten, obwohl der neue Gegenstand von einer anderen Marke mehr Rüstung gibt. Einfach, weil die Boni auf das Set so extrem ausfallen.

Marken geben zusätzliche Boni, je mehr Teile eines Herstellers ihr tragt. © Ubisoft

6 – Schwachpunkte an Gegnern

Zwar bringt euch „The Division 2“ bei, dass Gegner bestimmte Schwachpunkte haben und ihr sie dadurch schneller ausschalten könnt, doch gibt es hier noch mehr zu entdecken.

So könnt ihr Gegner unter anderem dazu zwingen, nachzuladen oder die Waffen zu wechseln, wenn ihr bestimmte Teile ihrer Ausrüstung trefft. Nehmen wir beispielsweise stark gepanzerte Gegner mit einem leichten Maschinengewehr.

Statt euch mit euren Kugeln an ihrem Helm die sprichwörtlichen Zähne auszubeißen, solltet ihr auf den Munitionsgürtel schießen, der unter dem LMG hängt. Dadurch muss der Hüne nachladen und ihr habt Zeit, ihn zu umrunden und leichter gepanzerte Stellen zu treffen. Solche Stellen gibt es bei vielen Gegnern. Probiert ein wenig herum und tauscht euch mit anderen Spielern aus, um mehr zu finden.

Die Nahkämpfer der Hyenas haben Gaskartuschen in einer Tasche, die bei Beschuss explodieren und sie betäuben. © Ubisoft

7 – Safe-Häuser immer zuerst freischalten

Betretet ihr ein neues Gebiet von „The Division 2“ wird euch automatisch auf der Karte ein Safe-House markiert. Diese solltet ihr immer zuerst besuchen, bevor ihr das restliche Areal erkundet. Denn mit den Safe-Häusern bekommt ihr nicht nur einen Schnellreise- und Respawn-Punkt.

In ihnen könnt ihr auch ein Terminal aktivieren, das euch zusätzliche Aufgaben an die Hand gibt. Diese zeigen SHD-Tec-Punkte sowie einige Boni, die ihr bekommt, wenn ihr Aktivitäten erledigt. Habt ihr diese dann schon alle erledigt, müsst ihr ein zweites Mal ran, was nur unnötig Zeit kostet.

8 – Ammo-Kisten mit Elementmunition

Hin und wieder könnt ihr besondere Kisten (gelb/rot, blau/weiß) in den Missionen entdecken. Sie geben euch keinen Loot, sondern besondere Munition für etwa 30 Schuss.

Brandmunition und Schockkugeln richten enormen Schaden bei den Gegnern an und können genutzt werden, um Bosse in die Knie zu zwingen. Haltet also nach diesen Kisten Ausschau.

Diese Kiste (gelb/rot) birgt Brandmunition. © Ubisoft

9 – Schneller verkaufen und verschrotten

Ein kleiner Tipp, der sich leider nur in der Steuerung unterhalb des Inventars verbirgt und deshalb gern übersehen wird: Es gibt eine Taste, mit der ihr Gegenstände als Schrott markieren könnt. Diese lassen sich dann mit einem Tastendruck gesammelt bei einem Händler verkaufen.

Alternativ könnt ihr die Items auch als Schrott markieren und dann zusammen am Stück verschrotten. Das spart euch extrem viel Zeit und Nerven beim Inventar-Tetris.

10 – Nicht alles verkaufen oder verschrotten

Dazu passt auch unser nächster Tipp zu „The Division 2“, denn ihr solltet nicht alles blind verschrotten oder verkaufen. In den Siedlungen des Spiels gibt es Projekte, die euch Blaupausen und andere Boni freischalten.

Für einen Großteil dieser Projekte müsst ihr auch Items spenden. Rucksäcke, Schoner und Holster werden dann plötzlich Gold wert, wenn ihr XP, Mods und neue Waffen dafür bekommt.