The Division 2 - Wie ihr die Dark Zones freischaltet und was ihr wissen müsst

Die Dark Zone gilt als großes Alleinstellungsmerkmal in der „The Division“-Reihe. Im ersten Teil galt diese als der gefährlichste Bereich, denn man wusste nie, wie sich die anderen Agenten darin verhalten. Auch in „The Division 2“ ist die Dark Zone nicht wegzudenken. Allerdings gibt es Änderungen und mehrere Einteilungen. Wir verraten euch, wie man die verschiedenen Zonen freischaltet.

In „The Division 2“ gibt es nicht nur eine, sondern gleich drei Dark Zones: Ost, Süd und West. Alle Bereiche locken mit kontaminierten, aber lohnenswertem Loot. Um die Zonen auf eurer Karte freizuschalten, müsst ihr verschieden Sachen erledigen.

Die Dark Zones und wie man sie freischaltet

Diese Zonen sind verschiedene Orte in Washington D.C., die besonders abgeschottet sind. Wertvolle militärische Ausrüstung wurde dort zurückgelassen, als die Menschen von dort geflohen sind. Um an die Ausrüstung zu kommen, müsst ihr euch zahlreichen und starken PvE-Gegnern und anderen Spielern stellen, die das Feuer jederzeit gegen euch eröffnen könnten. Es gibt Loot, den ihr direkt ausrüsten könnt und auch Loot, der zu stark kontaminiert ist. Dieser muss mit einem Helikopter extrahiert werden.

Dark Zone East: Die größte der drei Zonen. Hier habt ihr in öffentlichen, überwucherten Parks eine große Sichtweite.

Dark Zone South: Die kleinste der drei Zonen. Hier ist die Sichtweite gering und der Fokus liegt auf dem Nahkampf.

Dark Zone West: Diese Zone wird durch einen großen Kanal geteilt. Hier stellt man sich Gefechten auf mittlerer Distanz.

Um die Zonen freizuschalten, müsst ihr in der Story die Theater-Siedlung entdecken und euer eigenes Level ausbauen. Die Siedlung benötigt dann die Stufe 3, bevor der NPC namens Senait Ezera ins Weiße Haus zieht und euch die Aufklärungsmission für die Dark Zone East gibt. Ihr müsst daraufhin eine Art Tutorial absolvieren, das euch lehrt, wie man die Gegner eliminiert und den kontaminierten Loot ausfliegt. Im weiteren Spielverlauf schaltet ihr dann auch die Dark Zone West und South frei.

Das solltet ihr noch wissen

Loot und Abtrünnigkeit: Loot erhaltet ihr von NPCs, von anderen Spielern oder auch über Kisten, die ihr mit Schlüsseln öffnen oder aufbrechen könnt. Bei Zweiterem werdet ihr allerdings zu Abtrünnigen. Diese sind in verschiedene Stufen eingeteilt:

Abtrünnig: Diesen Status erhaltet ihr zum Beispiel, wenn ihr Kisten aufgebrochen, Loot gestohlen oder den Status selbst aktiviert habt.

Diesen Status erhaltet ihr zum Beispiel, wenn ihr Kisten aufgebrochen, Loot gestohlen oder den Status selbst aktiviert habt. Verurteilter Abtrünniger: Wenn ihr bereits abtrünnig seid und andere Agenten tötet, erhaltet ihr diesen Status. Ihr werdet von da an auf der Karte markiert und könnt gezielt gejagt werden.

Wenn ihr bereits abtrünnig seid und andere Agenten tötet, erhaltet ihr diesen Status. Ihr werdet von da an auf der Karte markiert und könnt gezielt gejagt werden. Menschenjagd: Solltet ihr zu viele andere Agenten getötet haben, werdet ihr vom Jäger zum Gejagten. Alle anderen Spieler werden benachrichtigt, dass auf euch ein Kopfgeld ausgesetzt wurde.

Loot abholen lassen: Der beste Loot in den Dark Zones ist kontaminiert, muss also von einem angeforderten Helikopter abgeholt werden. Erst wenn das Seil mit eurem Loot hochgezogen wird, gehört dieser auch sicher euch. Die Qualität der extrahierten Gegenstände hängt stets vom Spieler selbst ab und ist unabhängig davon, welches Level der Gegner hatte.

Matchmaking: Beim Matchmaking werdet ihr in Gruppen eingeteilt, um die Chancen so gleich wie möglich zu gestalten. Zwölf Spieler passen in eine Sitzung und Solo-Spieler sollen bevorzugt auf andere Solo-Spieler stoßen, eine Garantie gibt es allerdings nicht.

Nun heißt es ordentlich looten, eure Umgebung im Auge behalten und genau zu überlegen, wem ihr vertraut!