The Division 2 - Ubisoft hört auf die Spieler und bringt in Kürze einen Testserver

Kürzlich erhielt „The Division 2“ einen ersten großen Content-Patch. Die Community war mit vielen Änderungen allerdings nicht einverstanden und forderte eine Möglichkeit die Updates ausprobieren zu können, bevor diese live gehen. Diesen Wunsch erfüllt Ubisoft nun und eröffnet bald einen Testserver.

Ein Testserver bietet genau das, was der Name sagt: Neue Sachen können so auf Herz und Nieren getestet werden und Spieler geben ihr Feedback dazu ab, bevor neue Inhalte in das Spiel implementiert werden. Außerdem reizt die Vorstellung als einer der ersten einen Blick auf einen neuen Inhalt werfen zu können.

Während eines livestreams kündigte Content Manager Yannick Banchereau an, dass sie der Bitte der Community nachkommen möchten und einen Testserver eröffnen werden. Dieser soll noch vor der Veröffentlichung des dritten Updates live gehen, allerdings werden nicht alle Neuerungen zum Testen zur Verfügung gestellt.

The Division 2 Liefert ein Easter-Egg Hinweis auf das Setting des nächsten Assassin’s Creed?

Der Public-Test-Server wird exklusiv für die PC-Nutzer zugänglich sein, denn laut Banchereau ermöglicht dieser ein schnelleres und flexibleres Testen als die Konsolen. Das Spiel erscheint als eigenständiger Titel bei Uplay, es sollen aber zwei The Division 2 Charaktere zur Verfügung stehen, damit der Spielspaß gleich losgehen kann.

Nicht jeder Inhalt ist auf dem PTS verfügbar

Damit die Tester ihre Meinung teilen können, wird auch ein Feedback-Forum angelegt. Ubisoft weist darauf hin, dass es dort keine Geheimhaltungsvereinbarung gibt, ihr könnt euer Spiel auf dem Testserver also uneingeschränkt mit anderen teilen. Eine Eingrenzung gibt es auf dem PTS aber doch, denn nicht der gesamte Inhalt vom kommenden, dritten Update ist zugänglich.

The Division 2 Update mit Tidal Basin erscheint heute, erster Raid hat einen Termin

„Wir müssen nicht unbedingt alles testen. Offensichtlich ist ein großer Teil vom dritten Update der kommende Raid – und nein, der Raid wird nicht auf dem PTS verfügbar sein. Wir werden nichts von dem Raid vorher verraten, dieser bleibt ein Geheimnis. Wichtig ist uns aber, die allgemeine Stabilität und die Qualität des Patches zu testen und die Balance und das Potenzial der neuen Items in Augenschein zu nehmen“, so Yannick Banchereau. „Wir möchten, dass die Spieler mit den Sachen experimentieren können und Rückmeldung geben können, welche Dinge auskömmlich sind und ob sie gut ausbalanciert sind. Auch wird es interessant zu sehen sein, ob die Spieler schon Wege finden, Sachen kaputtzumachen“, fuhr er fort.

Der öffentliche Testserver für „The Division 2“ geht am 25. April 2019 live. Werdet ihr ihn nutzen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.