The Division 2 - Ubisoft entschuldigt sich für homophobe Nachricht im Spiel und gelobt Besserung

Ubisoft hat ein Statement veröffentlicht, in dem sie sich für einen homophoben Ausdruck in „The Division 2“ entschuldigen. Dieser sei bei der Überprüfung durchgerutscht. Nun wurde schnellstens ein Patch veröffentlicht, der das Spiel wieder auf die richtige Bahn lenken soll.

Die Spielwelt von The Division 2, das zerstörte Washington D.C., ist eine Mischung aus den Überbleibseln der Zivilisation und der Natur, die sich langsam den Raum zurückerobert. Ein Überbleibsel der Bevölkerung sorgt nun für Aufruhr in der Community. Dabei geht es um ein Hochhaus, das mit einem Graffiti besprüht wurde.

Dieses zeigt einen Polizisten, der einen Donut isst. So weit, so unproblematisch. Doch auf seiner Dienstmarke lässt sich die Kombination „FA6607“ finden, was in Leetspeak einem homophoben Ausdruck entspricht. Einige User haben eine Verbindung - und vermutlich auch Anlehnung - zu einem Cover der Single Police Story der Punkband Black Flag entdeckt, was den Gebrauch des Wortes in „The Division 2“ aber keinesfalls entschuldigt.

Ubisoft apologises for homophobic slur found on multi-story street art in The Division 2 https://t.co/PQn2jZKjqv pic.twitter.com/XnomR1KLn6 — Newsy Chronicles (@NewsyChronicles) 12. April 2019

Ubisoft hat sich sofort um Besserung bemüht. Kurze Zeit nach der Entdeckung wurde ein Patch für „The Division 2“ veröffentlicht, der die Kombination der Dienstmarke entfernt. Übrig bleibt das Graffiti, das als Hommage reichen muss. In Zukunft will das Unternehmen noch genauer beim Review-Prozess solcher Inhalte vorgehen, um diesen Vorfall nicht zu wiederholen. Wie das Bild in „The Division 2“ gelandet ist und wer es erstellt hat, wurde nicht verraten.