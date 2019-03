The Division 2 - So sehen die internationalen Wertungen aus!

Wir haben für euch die internationalen Wertungen zu Ubisofts The Division 2 übersichtlich zusammengefasst und verraten zudem den derzeitigen Metascore der Fassungen für PS4, Xbox One und PC.

Mit The Division 2 ist vor wenigen Tagen der zweite Teil von Ubisofts Loot-Shooter-Reihe an den Start gegangen. Im aktuellen Ableger sind wir mit unserer Division in der US-Hauptstadt unterwegs und kämpfen uns beispielshalber zum Regierungssitz des US-Präsidenten durch.

Wir haben uns den Online-Shooter bereits ganz genau angeschaut und verraten euch in unserem Test, wie gut der Nachfolger tatsächlich abschneidet.

The Division 2 Zwischen Motivation und Monotonie: Auf Sightseeing-Tour in Washington DC - Test

Das sind die Wertungen!

Doch wie verhält es sich mit den internationalen Wertungen zu „The Division 2“? Wir haben für euch die wichtigsten, internationalen Wertungen zusammengefasst.

Eurogamer Italy: 90

Game Informer: 90

Gamesradar+: 90

Game Rant: 90

Gamers Heroes: 80

Gamersky: 75

Hobby Consolas: 91

Hardcore Gamer: 80

Everyeye.it: 87

Jeuxvideo: 85

GameStar: 88

Destructoid: 85

SpazioGames: 85

Twinfinite: 80

Variety: 40

PC Gamer: 82

PlayStation Universe: 85

PSX-Sense.nl: 80

Press Start Australia: 80

Worthplaying: 80

Metro GameCentral: 70

Multiplayer.it: 88

Cheat Code Central: 56

XGN: 75

Dabei liegt der Metascore der PS4-Fassung bei 81 Punkten (bei derzeitig 23 Kritiken). Der User Score basiert auf 694 Bewertungen und liegt bei 7,7 Punkten. Insgesamt bewerten die meisten Seiten „The Division 2“ also recht positiv und im Schnitt mit mehr als 80 Punkten. Einige schlechte Wertungen senken den Metascore aber wieder nach unten.

Dabei ist es wichtig zu wissen, dass derzeit noch längst nicht alle Seiten einen finalen Test samt Wertung veröffentlicht haben.

Metascore zu „The Division 2“

PS4: 81

Xbox One: 74

PC: 85

Insgesamt dürfte Ubisoft mit den vorliegenden Wertungen aber schon recht zufrieden sein. Zum Vergleich: Die PS4-Version von „Assassin's Creed Odyssey“ hat einen Metascore von 83 und wurde sowohl von Spielern als auch der Fachpresse sehr positiv aufgenommen und auch entsprechend bewertet.

Metascore zu „The Division“

PS4: 80

Xbox One: 80

PC: 79