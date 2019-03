The Division 2 - So gut ist der neue Charakter-Editor

Wenige Tage trennen die Spieler noch von The Division 2, allerdings dürfen die Käufer der Gold-Edition bereits seit gestern zocken. Ganz zu Beginn des Spiels ist es natürlich wichtig, zunächst einen eigenen Charakter zu erstellen.

Bevor ihr überhaupt einen einzigen Schritt in das so gut wie zerstörte Washington tretet, müsst ihr euch mit dem Charakter-Editor auseinandersetzen. Hierbei könnt ihr euch zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht entscheiden. Anschließend wird es euch überlassen, ob „The Division 2" euch einen zufällig generierten Charakter zur Verfügung stellt, oder ob ihr diesen manuell anpassen möchtet.

Alles, was ihr zu „The Division" wissen müst, lest ihr hier:

The Division 2 Day-One-Patch, Preload und Systemanforderungen - Alle Infos

Grundsätzlich stehen diverse Möglichkeiten parat, um beispielsweise die Höhe, Farbe und Größe bestimmter Gesichtsmerkmale zu bestimmen. Doch abseits dessen gibt es einigen Spielern zufolge nur wenige Optionen.

So gibt es nur eine limitierte Anzahl an verschiedenen Tattoos und überhaupt keine Piercings. Auch die Körpergröße, das Gewicht und weitere Eigenschaften bleiben außen vor.

Wie das genau aussieht, könnt ihr in dem folgenden Video sehen:

Here's a sneak peek of the character customization options available in #TheDivision2! pic.twitter.com/fRdXMZKkMv