The Division 2 - Das sind die kostenlosen Inhalte im ersten Jahr

Die DLC-Inhalte für das erste Jahr in The Division 2 wurden von Ubisoft enthüllt. Auf was ihr euch freuen könnt, verraten wir euch hier.

Im passenden Trailer zeigt Ubisoft die Inhalte des ersten Jahres in Washington D. C. Tidal Basin, eine Festung im Endgame von The Division 2, fällt dabei besonders auf. Sie lässt sich allerdings erst spät im Spiel erforschen, denn sie erfordert ein Weltranglevel 5. Das ist ziemlich hoch und bedeutet im Umkehrschluss, dass die Gegner sehr stark sind, die gefundene Ausrüstung aber ebenfalls von hohem Niveau sein wird.

3 DLCs im ersten Jahr

The Division 2 bekommt bereits in Year 1 mehrere Erweiterungen. D.C. Outskirts soll im Sommer 2019 erscheinen und zwei große Missionen am Stadtrand von Washington beinhalten. Außerdem gibt es eine neue Waffe und einen weiteren Spielmodus obendrauf. Zusätzliche Spezifizierungen lässt Ubisoft mit jedem DLC springen. Inklusive Fortschrittsbaum und Skill-Mods.

In Pentagon Last Castle werdet ihr in das berüchtigte Pentagon geschickt. Im Herbst 2019 müsst ihr den Regierungskomplex stürmen, um zu gewinnen.

Im Winter 2019 will Ubisoft eine dritte Erweiterung nachschieben, über die noch nicht viel bekannt ist. Wir wissen aber, dass sie an die Story anknüpfen wird und die Wege für ein weiteres Jahr voller Inhalte ebnet.

The Division 2 10 Dinge, die ihr vor dem Start unbedingt wissen müsst!

Der erste Raid

Der Publisher hat außerdem einige Informationen zum ersten Raid bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um Operation Dark Houres, die in einem 8er-Team in Angriff genommen werden kann. Dabei geht es vor allem um Zusammenarbeit und Koordination zwischen den Spielern.