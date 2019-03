The Division 2 - Nach Release exklusiv bei Ubisoft und Epic Games erhältlich, Preload gestartet

Tom Clancy's „The Division 2“ ist ein Shooter-RPG mit Kampagnen-, Koop- und PvP-Modi, bei dem ihr Washington D.C. als Division-Agenten retten müsst. Die Stadt steht am Rande des Zusammenbruchs. Aber was gibt es Neues zum Spiel?

Am 15. März 2019 erscheint The Division 2 für PS4, Xbox One und PC und es gibt einiges, das euch interessieren dürfte. Vom früheren Zugang zum Spiel, über Details zum Preload bis hin zu einem neuen Video von Ubisoft. Wir haben für euch einiges zusammengefasst.

Nach Release nur bei Ubisoft und Epic Games erhältlich

Wieder ein Spiel, das es nur bei zwei exklusiven Händlern gibt. Ubisoft hat einen Vertrag mit Epic Games geschlossen. Das bedeutet, dass „The Division 2“ ab dem 15. März 2019 nicht mehr auf Drittanbieter-Seiten erhältlich sein wird. Bereits im Januar gab Ubisoft bekannt, dass es aufgrund des Vertrages keinen Verkauf bei Steam gibt. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass auch Seiten wie Gamesplanet und Green Man Gaming betroffen sind.

Im Januar sicherte sich der Epic Games Store die exklusiven Rechte für den Verkauf von 4As Metro Exodus und verhinderte den Verkauf über andere Plattformen wie Steam, obwohl man den Titel dort monatelang vorbestellen konnte. Das verärgerte die Fans, die ihren Missmut mit Review-Bombings zum Ausdruck brachten.

Ubisoft allerdings sieht zuversichtlich auf die Partnerschaft mit Epic:

„Wir betrauen Epic mit der Aufgabe den Fans das Bestellen des Spiels, den Zugang zur Beta bis hin zur Veröffentlichung von „The Division 2“ am 15. März 2019 so einfach wie möglich zu machen. Wir möchten die Verkaufsstrategie von Epic unterstützen“, so Ubisofts Vizepräsident Chris Early.

Früherer Zugang zu „The Division 2“

Auf Plattformen wie Uplay, Amazon und im Epic Games Store könnt ihr „The Division 2“ dennoch bis zum 15. März 2019 vorbestellen. Dafür erhaltet ihr das Capitol-Verteidiger-Paket mit einem exklusiven Schrotgewehr und mehr. Insgesamt gibt es fünf Versionen des Spiels, die sich im Umfang unterscheiden. Die Standard Edition, die Gold Edition, die Ultimate Edition, die Dark Zone Edition und die Phoenix Shield Edition. Mit jeder der vier Sondereditionen könnt ihr bereits am 12. März loslegen. Die passende Version erhaltet ihr im entsprechenden Store.

Preload von „The Division 2“

Der Preload hat zudem begonnen und ist für PC, PS4 und Xbox verfügbar. Falls ihr eure Version also bereits gekauft habt, dann startet schon mal mit dem Preload.

Damit ihr euch schnell einfindet

Ubisoft veröffentlichte am 08. März 2019 ein neues Video. Damit sich die Spieler zurechtfinden, gibt es einige Eindrücke und Informationen zum Spiel. Spieldirektor Mathias Karlson plaudert zudem etwas aus dem Nähkästchen und verrät ein paar Tricks, wie das Team von Ubisoft Massive ein unglaublich detailgetreues Washington D.C. erschaffen konnte.

„The Division 2“ erscheint am 15. März 2019 für PS4, Xbox One und PC. Habt ihr es euch bereits vorbestellt? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.