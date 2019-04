The Division 2 - Mysteriöse Eulen stellen Spieler vor ein Rätsel

„The Division 2“ offenbart immer mehr Geheimnisse - oder offene Fragen, wenn man es ganz genau nimmt - je länger es auf dem Markt ist. Die Community hat nun mysteriöse Eulen im Shooter entdeckt, die wohl zu einem Kult gehört, der in Washington D.C. sein Unwesen treibt. Was erwartet uns in den nächsten Monaten?

In The Division 2 spielen sich seltsame Dinge ab. Seit einiger Zeit gibt es in der Festung der Outcasts auf Roosevelt Island zahlreiche Eulenfiguren, die Spieler vor ein Rätsel stellen. Werden diese in der richtigen Reihenfolge aktiviert, indem ihr Kerzen bei ihnen entzündet, dann führen sie zu einem geheimen Bunker, dessen Türe normalerweise versperrt bleibt.

The Division 2 Gibt es zwei geheime Fraktionen im Spiel?

Doch die Eulensequenz öffnet eben diese Pforte von „The Division 2“ und gibt den Blick auf einen Bunker frei, in dem sich eine große Version der Eulenstatue samt einem Feuer befindet. Besonders mysteriös: Wenn ihr nun vor der Statue salutiert, bekommt ihr eine Sprachnachricht abgespielt.

Diese spricht dann davon, dass die ersten Räder in Bewegung gesetzt wurden, aber die Gruppe vorsichtig sein müsse. Die Morovian Society würde sich vorerst zum letzten Mal treffen. Der Ort soll verschlossen bleiben, bis jemand das Ritual kennt, um ihn wieder zu öffnen.

The Division 2 Liefert ein Easter-Egg Hinweis auf das Setting des nächsten Assassin’s Creed?

Nun rätseln die Spieler, ob damit schon diese erste Höhle gemeint ist oder es vielleicht noch einen zweiten Treffpunkt des geheimen Eulenkults von „The Division 2“ gibt. Auf Reddit ist eine richtige Jagd nach dem großen Geheimnis entbrannt. Macht ihr euch mit auf die Suche?