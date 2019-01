The Division 2 - Multiplayer-Gameplay in neuem Trailer vorgestellt, 3 Dark Zones zum Start

Nur einen Tag nach dem Story-Trailer reicht Ubisoft ein neues Video zum MMO-Shooter The Division 2 nach. Im neuen Video zeigen die Entwickler frische Spielszenen aus dem Multiplayer und den drei neuen Darkzones des Spiels.

In einem ausführlichen Multiplayer-Trailer liefert Ubisoft euch frisches Gameplay aus dem Multiplayermodus von The Division 2 und stellt die drei neuen Dark Zones, sowie die brandneuen PvP-Modi vor.

The Division 2 Story-Trailer, Beta-Termin und Infos zu den Fraktionen

3 Dark Zones für ein Halleluja

Unter Hochdruck arbeitet Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit sieben weiteren Studios für Ubisoft daran, den MMO-Shooter The Division 2 fertigzustellen. Nachdem die Verantwortlichen bereits gestern die Fraktionen des Spiels vorgestellt haben, widmet sich der neue Trailer den Multiplayer-Modi des Titels.

Von Entwicklerseite heißt es, dass man sich das Feedback der Spieler aus dem ersten Teil zu Herzen genommen habe, um das anspruchsvolle PvEvP-Konzept weiter zu verbessern.

Natürlich feiert in The Division 2 auch die Dark Zone ihr Comeback. Während es im Vorgänger nur einen abgegrenzten Bereich gab, wartet der zweite Serienteil mit insgesamt drei Dark Zones auf, in denen ihr es mit KI-gesteuerten Gegnern und menschlichen Spielern zu tun bekommt.

Laut Creative Director Julian Gerighty sind die drei neuen Gebiete auf der ganzen Karte der Spielwelt verteilt und sollen sich nicht nur optisch, sondern auch spielerisch voneinander unterscheiden und ihre jeweils eigene Story erzählen.

Allerdings können die Dark Zones erst dann betreten werden, sobald ihr ein bestimmtes Level erreicht habt. Welche Stufe für welches Gebiet vorgeschrieben ist, steht laut den Entwicklern derzeit noch nicht fest.

Während der Osten, Süden und Westen von Washington D.C. mit jeweils einer Dark Zone bedacht wurden, geht der Norden leer aus. Derzeit zumindest: Denkbar wäre, dass Massive Entertainment hier Platz für eine mögliche Erweiterung lässt.

Klassischer PvP-Modus Konflikt zum Start bestätigt

Neben den Dark Zones wartet The Division 2 zum Start mit einem klassischen PvP-Modus namens „Konflikt“ auf, der wiederum in zwei Modi unterteilt ist: Belagerung und Schlacht.

In diesen Optionen stehen sich zwei Teams aus jeweils vier Agenten gegenüber, die auf drei Karten um die Vorherrschaft kämpfen. Die Konflikt-Modi werden ihr eigenes Fortschrittssystem und ihre eigenen Bestenlisten bieten und verstehen sich als komplett von der Story losgelöste Spielerfahrung.

Belohnungen, die ihr im PvP-Modus freischaltet, könnt ihr allerdings in die Open World von The Division 2 mitnehmen.

The Division 2 Minimale und empfohlene Systemanforderungen bekannt

Alle Vorbesteller haben vom 07. bis 11. Februar die Möglichkeit, den Shooter im Rahmen der "Private Beta" anzuspielen. Außerdem erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite die Möglichkeit, euch für die Beta zu registrieren und mit mit etwas Glück könnt ihr ebenfalls am Probelauf teilnehmen.

The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.