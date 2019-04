The Division 2 - Kontroverses Update: Spieler fordern einen Testserver von Ubisoft

„The Division 2“ hat seinen ersten großen Content-Patch bekommen. Leider ist die Community mit einigen Änderungen nicht einverstanden und fordert nun von Ubisoft einen Testserver für das Spiel. So sollen alle Updates im Vorfeld auf Herz und Nieren geprüft werden, bevor sie live gehen.

Am 05. April 2019 hat The Division 2 das Update Invasion: Battle for D.C. spendiert bekommen. Damit wurden die Tore der Tidal Basin, dem Lager der Black Tusk geöffnet und Änderungen am Balancing des Loot-Shooters vorgenommen. So sind einige Fertigkeiten und Mods nun deutlich schwächer. Zudem sind Ausrüstungsboni laut den Spielern im Subreddit von „The Division 2“ nach dem Update beinahe nutzlos.

Die Community ist sich in weiten Teilen einig, dass Ubisoft es hier etwas zu gut gemeint und der Patch „The Division 2“ verschlechtert hätte. Deshalb fordern sie einen PTS, einen Player-Test-Server, auf dem solche Änderungen vor einer Veröffentlichung von der Community ausgetestet werden können.

Agents, gear up for the most heavily defended and dangerous stronghold yet, because Tidal Basin is now available in-game! pic.twitter.com/B4eKat9Z15 — The Division 2 (@TheDivisionGame) 5. April 2019

Andere Games aus dem Hause Ubisoft, wie beispielsweise „Rainbow Six Siege“, haben einen solchen PTS, der auch aktiv von der Community genutzt wird, um den Entwicklern Feedback zu geben. Bislang haben sich die Entwickler von „The Division 2“ noch nicht zu den Wünschen der Community geäußert.