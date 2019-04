The Division 2 - Große Verwirrung um Server-Downtime - Wann geht der Shooter offline?

Aktuell tummeln sich viele News zu „The Division 2“ im Netz, die davon berichten, dass der Loot-Shooter heute offline geht. Wartungsarbeiten werden als vermeintlicher Grund genannt, dabei bleibt das Spiel heute komplett online. Wir klären auf, welcher Fehler unterlaufen ist.

Die meisten Gamer, die aktiv The Division 2 zocken, versuchen noch vor dem Release des Content-Updates Vorbereitungen zu treffen. Schließlich braucht es die richtige Ausrüstung, um die Tidal Base der Black Tusk zu knacken. Doch ausgerechnet heute, zwei Tage vor dem Release, sollte es noch einmal eine Downtime geben.

Zumindest berichten das viele Seiten und beziehen sich dabei auf einen Tweet des Twitter-Accounts von „The Division 2“. Doch leider ist hier ein Fehler unterlaufen. Der Post bezieht sich auf den Vorgänger „The Division 1". Für diesen werden einige Wartungsarbeiten im Rahmen einer 30-minütigen Downtime vorgenommen.

Agents, The Division maintenance incoming April 2nd at 09:30 AM CEST / 3:30 AM EDT / 12:30 AM PDT, approximately 30 minutes. #TheDivision



Unter dem Tweet wurde allerdings das Hashtag „#TheDivision2“ genutzt, was wiederrum zu der Verwirrung geführt hat. Also keine Angst, liebe Agents. Ihr dürft euch heute komplett auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereiten. „The Division 2“ wird erst am 5. April im Rahmen des Content-Updates offline gehen.