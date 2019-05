Disney - Streicht geplante X-Men-Filme, veröffentlicht 10-Jahresplan für Marvel-, Pixar- und andere Projekte!

Auf einem zweiseitigen Plan hat Disney seine kommenden Projekte für die nächsten zehn Jahre angekündigt. Neben den offensichtlichen Schwergewichten wie „Star Wars“ und „Avatar“, gibt es weiterhin eine ganze Reihe interessante Projekte für das kommende Jahrzehnt zu beobachten. Wir haben den ganzen Plan für euch in der Übersicht!

Nach dem offiziellen Aufkauf von 20th Century Fox durch Disney gehört dem Maushaus mittlerweile ein Großteil der Rechte an verschiedenen Filmen und Franchise. Somit waren wir alle gespannt darauf, wie die das kommende Jahrzehnt wohl aussehen wird, vor allem, da die vierte Phase des MCU mit Spider-Man: Far From Home offiziell beendet ist. Jetzt hat Disney einen 10-Jahresplan veröffentlicht, bei dem eine ganze Reihe von Projekten gestrichen, verschoben und hinzugefügt wurde. Wir haben alle Neuigkeiten für euch in der Zusammenfassung!

Fox X-Men gestrichen, Artemis Fowl verschoben!

Neben den offensichtlichen Ankündigungen für die kommenden Star Wars- und Avatar-Filme, über die wir hier für euch berichtet haben, sieht es für die Zukunft des MCU sehr positiv aus. Bis 2022 sollen noch ganze 8 Marvel-Filme auf der Kinoleinwand erscheinen. Welche genau, das wird natürlich nicht verraten, aber durch vorher angekündigte Nachrichten dürfen wir uns auf den „Black Widow“-Solo-Film, „Black Panther 2“, „Doctor Strange 2“ und „Guardians Of The Galaxy 3“ freuen.

Neben „Untitled Marvel Movies“ gibt es aber noch andere Projekte, die noch keinen Namen tragen, unsere Aufmerksamkeit jedoch trotzdem wecken sollten. Neben „Der König der Löwen“ und „Maleficent 2“ gibt Disney die Live-Action-Remakes nicht auf und will diese bis 2025 regelmäßig produzieren, darunter unter anderem ein Cruella De Vil-Film. Auch im Hause Pixar sieht es gut aus, denn dort sollen neben dem Original-Film „Onward“, welcher für den 6. März 2020 geplant ist, bis 2022 noch 5 weitere Animationsfilme produziert werden.

Mit der Übernahme der Fox X-Men durch Disney hatten viele Fans die Sorge, dass schon angekündigten Projekte nie das Licht der Welt erblicken werden. Und leider scheint es auch so zu sein, denn Filme wie der Solo-„Kitty Pride“-Film, der „X-Force“-Film mit Deadpool und der schon angekündigte „Gambit“-Film, produziert und in der Hauptrolle mit Channing Tatum, sind bisher auf der Disney-Liste nicht vorzufinden. Eine gute Neuigkeit gibt es jedoch: „Dark Phoenix“ wird weiterhin noch dieses Jahr in den Kinos erscheinen, und selbst „New Mutants“, der schon 2017 gefilmt und seit 2018 stetig verschoben wurde, kommt nun fast 3 Jahre nach seinem eigentlichen Filmstart, am 3. April 2020, in die Kinos.

Außerdem wurden weiterhin noch andere Titel angekündigt. Neben einem neuen „Indiana Jones“-Film, der am 9. Juli 2021 erscheinen soll, wurde eine „Kingsman“-Fortsetzung angekündigt. Die heißerwartete Verfilmung der Buchreihe „Artemis Fowl“, die eigentlich dieses Jahr schon in den Kinos erscheinen sollte, startet nun doch erst am 29. Mai 2020.

Die originale Liste der angekündigten Filme haben wir hier für euch:

DISNEY’S 2019 FILMS

Tolkien (Fox Searchlight) - May 10, 2019

Aladdin (Disney) - May 24, 2019

Dark Phoenix (Fox) - June 7, 2019

Toy Story 4 (Disney) - June 21, 2019

Stuber (Fox) - July 12, 2019

The Lion King (Disney) - July 19, 2019

The Art of Dancing in the Rain (Fox) - Aug. 9, 2019

Ready or Not (Fox Searchlight) - Aug. 23, 2019

Ad Astra (Fox) - Sept. 20, 2019

The Woman in the Window (Fox) - Oct. 4, 2019

Maleficent: Mistress of Evil (Disney) - Oct. 18, 2019

Ford v. Ferrari (Fox) Nov. 15, 2019

Frozen 2 (Disney) - Nov. 22, 2019

Star Wars: The Rise of Skywalker (Disney) Dec. 20, 2019

Spies in Disguise (Fox) - Dec. 25, 2019

DISNEY’S 2020 FILMS

Underwatch (Fox) - Jan. 10, 2020

Untitled Kingsman Movie (Fox) - Feb. 14, 2020

Call of the Wild (Fox) Feb. 21, 2020

Onward (Disney) - March 6, 2020

Mulan (Disney) March 27, 2020

The New Mutants (Fox) April 3, 2020

Untitled Marvel (Disney) - May 1, 2020

Artemis Fowl (Disney) - May 29, 2020

Untitled Pixar Animation (Disney) - June 19, 2020

Free Guy (Fox) - July 3, 2020

Bob’s Burgers (Fox) - July 17, 2020

Jungle Cruise (Disney) - July 24, 2020

The One and Only Ivan (Disney) - Aug. 14, 2020

Death on the Nile (Fox) - Oct. 9, 2020

Untitled Marvel (Disney) - Nov. 6, 2020

Ron’s Gone Wrong (Fox) - Nov. 6, 2020

Untitled Disney Animation (Disney) - Nov. 25, 2020

West Side Story (Fox) - Dec. 18, 2020

Cruella (Disney) - Dec. 23, 2020

2021 FILMS

Untitled Marvel (Disney) - Feb. 12 - 2021

Nimona (Fox) - March 5, 2021

Untitled Disney Live Action (Disney) - March 12, 20213/12/21

Untitled Marvel (Disney) - May 7, 2021

Untitled Disney Live Action (Disney) - May 28, 2021

Untitled Pixar Animation (Disney) - June 18, 2021

Untitled Indian Jones (Disney) - July 9, 2021

Untitled Disney Live Action (Disney) - July 30, 2021

Untitled Disney Live Action (Disney) - Oct. 8, 2021

Untitled Marvel (Disney) - Nov. 5, 2021

Untitled Disney Animation (Disney) - Nov. 24, 2021

Avatar 2 (Fox) - Dec. 17, 2021

2022 FILMS

Untitled Marvel (Disney) - Feb. 18, 2022

Untitled Pixar (Disney) - March 18, 2022

Untitled Marvel (Disney) - May 6, 2022

Untitled Disney Live Action (Disney) - May 27, 2022

Untitled Pixar (Disney) - June 17, 2022

Untitled Disney Live Action (Disney) - July 8, 2022

Untitled Marvel (Disney) - July 29, 2022

Untitled Disney Live Action (Disney) - Oct. 7, 2022

Untitled Disney Live Action (Disney) - Nov. 4, 2022

Untitled Disney Animation (Disney) - Nov. 23, 2022

Untitled Star Wars (Disney) - Dec. 16, 2022

2023 FILMS

Untitled Disney Live Action (Disney) - Feb. 17, 2023

Avatar 3 (Fox) - Dec. 22, 2023

2024 FILMS

Untitled Star Wars (Disney) - Dec. 20, 2024

2025 FILMS

Avatar 4 (Fox) - Dec.19, 2025

2026 FILMS

Untitled Star Wars (Disney) - Dec. 18, 2026

2027 FILMS

Avatar 5 (Fox) - Dec. 17, 2027

Auf welchen Film freut ihr euch am meisten? Ob die gesamte Liste dann auch wirklich so umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Wir sind gespannt, was das nächste Jahrzehnt uns bringen wird!