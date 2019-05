Disney - Onward: Erster Teaser zum neuen Pixar-Film mit Chris Pratt und Tom Holland erschienen

Nach mehreren Sequels bringt Pixar kommendes Jahr einen neuen Film heraus. „Onward“ erzählt die Geschichte zweier Brüder, die in einer magischen Welt gefährliche Abenteuer erleben. Wir haben den ersten Teaser-Trailer für euch!

Die „Avengers“-Schauspieler kriegen scheinbar nicht genug voneinander. Neben „Men In Black: International“, in dem Chris Hemsworth (Thor) und Tessa Thompson (Valkyrie) von ihrer „Thor: Ragnorok“-Chemie profitieren wollen, arbeiten auch Tom Holland (Spider-Man) und Chris Pratt (Star Lord) zusammen an einem neuen Projekt. In Pixars neuem Film „Onward“ leihen sie zwei Brüdern, die in einer magischen Welt spannende Abenteuer erleben, ihre Stimmen.

Ein Van und viele Abenteuer

Nach „Die Unglaublichen 2“, „Findet Dorie“ und „Toy Story 4“ bringt Pixar endlich einen neuen originellen Film in die Kinos! Wie in „Arlo & Spot“, der eine alternative Welt zeigt, in der Menschen und Dinosaurier zusammen leben, stellt Pixar diesmal die Frage: Wie sähe es aus, wenn Magie etwas Alltägliches wäre?

Der Film erzählt die Geschichte der beiden jugendlichen Elfenbrüder Ian und Barley Lightfoot, die in ihrem Van eine Reise bestreiten, um dem Ursprung der Magie auf den Grund zu gehen. Beide Brüder werden im Original von Chris Pratt („Guardians of the Galaxy“) und Tom Holland („Spider-Man: Far From Home“) gesprochen.

Durch ihre gemeinsame Arbeit in den Avengers-Filmen war der Synchronisationsprozess für beide Schauspieler scheinbar ein Kinderspiel, wie Regisseur und Drehbuchautor des Films, Dan Scanlon, in einem Interview mit People verriet:

„Sie sind ganz klar Freunde. Sie haben schon zusammengearbeitet und miteinander abgehangen. Es war wirklich spaßig, sich zurückzulehnen und den beiden zuzuschauen, wie sie sich zum Lachen bringen.“

Ein deutscher Kinostart ist noch nicht angekündigt, in den USA soll „Onward“ von Disney Pixar aber am 6. März 2020 in den Kinos erscheinen. Den ersten Teaser-Trailer könnt ihr euch hier anschauen: