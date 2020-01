Disney - Neues Remake: Bambi erhält von Disney eine Auffrischung

Disney zeigt sich in den letzten Jahren besonders fleißig. Nicht nur erscheinen gänzlich neue Filme, auch in Bezug auf Remakes wird fleißig gewerkelt. Nach den großen Erfolgen von „Der König der Löwen“, „Die Schöne und das Biest“ und „Aladdin“ ist das nicht sehr verwunderlich. Was hat Disney als Nächstes vor?

Die Remake-Maschinen von Disney werden wahrscheinlich gerade ordentlich geölt, denn ein weiterer Film ist geplant. Dieses Mal trifft es einen 80 Jahre alten Klassiker: „Bambi“. Beim Remake handelt es sich um eine fotorealistische Animation mit Live-Action – das kennen wir bereits aus dem Film Der König der Löwen. Geneva Robertson-Dworet und Lindsey Beer werden die Adaption des animierten Disney-Klassikers von 1942 schreiben.

Die Geschichte begleitet den jungen Bambi von seiner Geburt an über seine Kindheit bis hin zum Erwachsensein. Er verliebt sich in ein Rehweiblichen namens Feline und abgesehen von der herzzerreißenden Szene, in der seine Mutter stirbt, ist die Handlung recht einfach gestrickt: Ein Reh, beziehungsweise ein Hirsch rennt mit seinen Tierfreunden durch den Wald und alle sind glücklich. Klingt schön, doch nicht unbedingt spannend. Was Disney aus dem Remake macht, bleibt also abzuwarten.

Was hat Disney noch geplant?

Disney wäre nicht Disney, wenn „Bambi“ das einzige Projekt wäre, an dem das Unternehmen arbeitet. Derzeit befindet sich die Realverfilmung zu „Mulan“ in den Startlöchern. Am 25. März wird der Film vermutlich hierzulande in den Kinos anlaufen. Das ist allerdings nicht alles, denn Cruella De Vil soll nächstes Jahr in einem Remake von „101 Dalmatiner“ wieder ihr Unwesen treiben.

Weiterhin sind Remakes von „Die kleine Meerjungfrau“, „Lilo und Stich“ und „Der Glöckner von Notre Dame“ geplant. Was haltet ihr davon? Übertreibt Disney es langsam, oder schaut ihr die Remakes gerne? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.