Disney - Neuer Teaser-Trailer zu Toy Story 4 veröffentlicht

Die lebendigen Spielzeuge aus Toy Story kehren schon bald in einem neuen Animationsabenteuer zurück ins Kino. Disney hat einen neuen Teaser-Trailer zu Toy Story 4 veröffentlicht.

Während einige von euch Woody und Buzz derzeit sicherlich in Kingdom Hearts 3 besuchen, folgt schon bald der neue Kinofilm zum Disney-Abenteuer zu Toy Story. Einen neuen Einblick in Toy Story 4 konnten die Zuschauer während des gestrigen Super Bowl LIII erhaschen.

Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen) und Bo Peep (Annie Potts) kehren im Animationsabenteuer Toy Story 4 zurück auf die große Leinwand. Pixar-Director Josh Cooley gibt zu verstehen, dass viele und auch er dachten, Toy Story 3 sei das Ende der Spielzeug-Saga gewesen. Und so sei es auch in Hinsicht auf Woodys und Andys Geschichte.

"Aber wie im wahren Leben bedeutet jedes Ende auch ein Neuanfang."

So ist Woody jetzt in einem neuen Raum, mit neuen Spielzeugen und obendrein einem neuen Kind. Wir dürfen also die Neuzugänge Ducky, (Keegan-Michael Key) und Bunny (Jordan Peele) begrüßen. Keanu Reeves leiht einem Spielzeug, dem Helden Duke Kaboom, ebenfalls seine Stimme. Und darüber hinaus soll das Ende sehr emotional und eindringlich werden.

Wir dürfen also gespannt sein, was Toy Story 4 kann und ob er den Fans gefällt. "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" wird hierzulande am 20. Juni 2019 in den Kinos durchstarten.