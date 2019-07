Disney - Mulan-Realverfilmung: Der erste Trailer ist da!

Nach anderen Realverfilmungen von beliebten Disney-Klassikern kündigt der Konzern nun die Neuinterpretation des Zeichentrickfilms „Mulan“ mit einem Trailer an. Zusätzlich erschien ein erstes Poster zum Film.

Bereits ein Jahr ist es her, seit wir einen ersten Blick auf die Realverfilmung von „Mulan“ werfen durften. Nach anderen Verfilmungen von Disney-Klassikern wie „Aladdin“ und „Die Schöne und das Biest“ sind nun ein erster Trailer sowie ein Poster zur Neuinterpretation des Zeichentrickfilms aus dem Jahr 1998 erschienen.

Disney Arielle - Die Meerjungfrau: Halle Bailey wird Hauptrolle spielen

Hua Mulan (Yifei Liu) ist ursprünglich eine Heldin eines alten chinesischen Volksgedichtes, das zwischen 420 und 589 nach Christus entstand. Ein Mädchen aus dem 5. Jahrhundert und aus gutem Hause, das anstelle ihres geschwächten Vaters und als Mann verkleidet in den Krieg zieht, um ihn zu schützen und Ehre für das Haus zu bringen.

Der teuerste Disney-Film aller Zeiten

Die Realverfilmungen von Disney sind sicherlich kostspielig, doch „Mulan“ soll die teuerste von allen sein. Laut Gong Li („Die Geisha“), die im Film Xian Lang spielt, soll ein Budget von über 300 Millionen US-Dollar zur Verfügung stehen. Damit sind Regisseurin Niki Caro („Whale Rider“) kaum Grenzen gesetzt.

Release-Vorschau Neue Games in der 27. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, Switch, PC

Neben Yifei Liu (Mulan) tummeln sich weitere bekannte Namen im Film. Der Kaiser von China wird von Jet Li verkörpert. Dieser erlässt die Verfügung, wonach ein Mann pro Familie in die kaiserliche Armee eintreten muss, um das Land gegen Eindringlinge zu verteidigen. Donnie Yen übernimmt die Rolle von Kommandeur Tung und Jason Scrott spielt Böri Khan.

„Mulan“ kommt am 26. März 2020 in die deutschen Kinos. Wie ist euer Ersteindruck vom Trailer und vom Poster? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.