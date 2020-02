Disney - Mulan: Neuer Trailer zeigt einen roten Phoenix - statt dem Drachen Mushu

Disney verfilmt seinen Filmklassiker „Mulan“ neu. Im jüngsten TV-Spot erhält die junge und tapfere Kriegerin Unterstützung von einem roten Phoenix. Handelt es sich dabei um den Ersatz von Mushu, den kleinen liebenswerten Drachen?

Disneys Mulan kommt demnächst als Realverfilmung nach dem Zeichentrickfilmklassiker aus dem Jahr 1998 in die Kinos. Jedoch hat der neue Film wenig mit dem beliebten Klassiker zu tun, sondern orientiert sich mehr an der wahren Geschichte der tapferen jungen Kriegerin.

So müssen Fans etwa auf die vielen bekannten Songs verzichten, auch der einst von Otto Waalkes vertonte kleine Drache Mushu spielt nicht mit. Dafür erscheint im neuen kurzen TV-Trailer ein großer roter Phoenix. Noch wird nichts verraten, jedoch scheint er wohl als Ersatz für den beliebten Mushu und Entsandter von Mulans Vorfahren auf die junge Kriegerin aufzupassen.

Mulan kämpft im historischen China

Der chinesischen Legende nach zieht der mächtige Kaiser von China im 5. Jahrhundert alle Männer einer Familie in die kaiserliche Armee ein, um das Land vor Eindringlingen aus dem Norden zu verteidigen. Da ihre Familie keine männlichen Nachkommen hat und ihr Vater als Kriegsveteran nicht mehr in der Lage ist zu kämpfen, geht die junge Mulan an seiner Stelle zur Armee.

Als Mann verkleidet möchte sie ihrer Familie Ehre erweisen und riskiert dabei ihr Leben. Denn wenn sie enttarnt werden sollte, droht ihr die Todesstrafe. Mulan unterzieht sich den strengen Prüfungen und kämpft Seite an Seite mit den übrigen Soldaten gegen die Feinde des Landes. Als einer der mutigsten und stärksten Kämpfer wird sie als respektierte Kriegerin des Landes vom Volk gefeiert.

In den Hauptrollen spielen Liu Yifei als Mulan, Donnie Yen als Commander Tung, Jason Scott Lee als Böri Khan, Gong Li als mächtige Hexe Xian Lang und Jet Li als Kaiser von China mit. Regie führt Niki Caro.

Disneys „Mulan“ kommt am 26. März 2020 in die Kinos. Hier könnt ihr den neuen TV-Trailer sehen: