Disney - Mulan kämpft im finalen Trailer gegen die Hunnen und eine Hexe

Im finalen Trailer zu Disneys Realverfilmung „Mulan“ schwingt die junge und tapfere Kriegerin in vielen spektakulären Kampfszenen das Schwert gegen die Hunnen und eine Hexe. Jedoch unterscheidet sich der Film vom Zeichentrickfilm.

Disney setzt seine Reihe an Realverfilmungen fort und bringt als nächstes eine neue Version des Zeichentrickfilmklassikers Mulan aus dem Jahr 1998 in die Kinos. Die Geschichte basiert auf einer chinesischen Legende über eine tapfere Kriegerin, die im historischen China als Soldat verkleidet für das Kaiserreich gegen die Hunnen kämpft.

Wer nun darauf hofft, in der Neuverfilmung auch den witzigen kleinen Drachen Mushu wiederzusehen, der wird enttäuscht sein. Auch verzichtet Disney diesmal auf die beliebten Songs des Klassikers. Stattdessen orientiert man sich viel stärker an der Legende und zeigt eine junge Heldin (gespielt von Yifei Liu) in vielen spektakulären Kampfszenen, in denen sie ihre Kampfkunst mit dem Schwert unter Beweis stellt.

Mulan wird zur legendären Kriegerin Chinas

Im 5. Jahrhundert ruft der mächtige Kaiser von China per Dekret sein Volk dazu auf, dass aus jeder Familie ein Mann in die kaiserliche Armee eingezogen wird, um das Land vor Eindringlingen aus dem Norden zu verteidigen. Die junge Mulan ist das einzige Kind der Familie und da ihr Vater als Kriegsveteran nicht mehr in der Lage ist zu kämpfen, entscheidet sie sich für einen riskanten Schritt.

Fest entschlossen, ihrer Familie Ehre zu erweisen, beschließt sie als junger Mann Jun Hua verkleidet selbst der Armee des Kaisers beizutreten. Dabei riskiert sie ihr Leben, denn wenn sie enttarnt werden sollte, droht ihr die Todesstrafe. Mulan unterzieht sich den strengen Prüfungen und kämpft Seite an Seite mit den übrigen Soldaten gegen die Feinde des Landes. Als einer der mutigsten und stärksten Kämpfern wird sie trotz ihrer Enttarnung als respektierte Kriegerin des Landes vom Kaiser geehrt und vom Volk gefeiert.

Jet Li wird zum Kaiser von China

Zur Besetzung des Films gehören neben Yifei Liu als Mulan außerdem Donnie Yen als Commander Tung, Jason Scott Lee als Böri Khan, Gong Li als mächtige Hexe Xian Lang und Jet Li als Kaiser von China. Die Regie führt Niki Caro. Ein deutscher Kinostart ist für den 26. März 2020 geplant.

