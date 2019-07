Disney - Konzern kann dieses Jahr bereits größere Erfolge verbuchen als je zuvor

Welche Filme davon habt ihr gesehen und welcher hat euch am Besten gefallen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.

Den zweiten Platz belegt Captain Marvel . Insgesamt spielte der Film 1,128 Milliarden US-Dollar für Disney ein. Darauf folgt Spider Man: Far From Home mit 1,1 Milliarden US-Dollar. Den vierten und fünften Platz belegen „Aladdin“ (1,009 Milliarden US-Dollar) und „Der König der Löwen“ mit bisher 962,7 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich erfreut sich der neueste Teil von „Toy Story“ großer Beliebtheit und kommt bereits auf 917,9 Milliarden US-Dollar.

