Disney - Der König der Löwen: Neuer emotionaler Trailer zum Live-Action-Remake erschienen!

Ein neuer Trailer zum Live-Action-Remake von Disneys „Der König der Löwen“ gibt uns einen ersten Blick auf Scar, die Hyänen und Timon sowie Pumba, die singend durch den Dschungel spazieren.

Insgesamt vier Live-Action-Remakes zu alten Disney-Klassikern können wir dieses Jahr im Kino bestaunen. Mit Tim Burtons „Dumbo“, der bei Zuschauern und Kritikern nur mäßigen Erfolg feiern konnte, dürfen wir uns in diesem Sommer noch auf „Aladdin“, „Maleficent 2“ und „Der König der Löwen“ freuen. Zum letzteren Film wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der uns auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitnimmt!

„Die Welt ist so ungerecht!“

Wer Zweifel an den Effekten vom ersten „Der König der Löwen“-Trailer hatte, der dürfte mit der neuen Vorschau nun endgültig beruhigt sein. Mit faszinierenden Bildern und fotorealistischer CGI-Animation, die von einer realen Tierdokumentation auf Netflix nicht groß abweicht, geben uns die Macher des Live-Action-Remakes einen erneuten Eindruck auf das kommende Projekt.

So hören und sehen wir neben Mufassa, der im Englischen erneut vom Original-Sprecher James Earl Jones gesprochen wird, diesmal auch Scar, der den Bösewicht der Geschichte darstellen wird. Weiterhin sind einige emotionale Szenen zu sehen, die uns direkt in die Kindheit zurückwerfen und das Trauma von (Spoiler?) Mufassas Tod erneut hervorbringen.

Regie führt John Favreau, der ebenfalls beim Live-Action-Remake von „Das Dschungelbuch“ die Zügel in die Hand nahm. Auch der Voice-Cast kann sich definitiv sehen lassen, denn so leihen im Original Donald Glover („Community“), Beyoncé, Seth Rogan („Bad Neighbors“), Billy Eichner („Friends from College“), Chiwetel Ejiofor („Der Junge, der den Wind einfing“), Alfre Woodard („Luke Cage“), John Kani („Black Panther“) und John Oliver („Last Week Tonight“) den verschiedenen Tieren ihre Stimmen.

Ein deutscher Kinostart ist für den 16. Juli 2019 vorgesehen.