Disney - Der König der Löwen: Die ersten Reaktionen der Zuschauer sind da!

Die ersten Reaktionen zu Disneys Live-Action-Remake „Der König der Löwen“ sind da! Ob die Neuverfilmung die Kritiker und Zuschauer überzeugen kann, verraten wir euch hier.

Kein Live-Action-Remake ist wohl so heißerwartet wie „Der König der Löwen“, das schon nächste Woche in den deutschen Kinos anläuft. Nach viel Skepsis und ersten Trailern, gibt es nun die ersten Reaktionen von glücklichen Zuschauern, die den Film früher sehen durften. Ob sich der Kinotrip lohnt, verraten wir euch jetzt.

Ein einmalig visuelles Erlebnis

Nach der Realverfilmung von „Das Dschungelbuch“, die bei den meisten Zuschauern und Kritikern gut ankam, schien Jon Favreau der einzige Regisseur zu sein, der „Der König der Löwen“ umsetzen kann. Nach langem Warten ist es endlich soweit und das Live-Action-Remake zum beliebtesten Disney-Zeichentrickfilm erscheint kommende Woche in den Kinos.

Vorab kam nach ersten Trailern und Bildern jedoch große Skepsis bei den Fans auf. Im Gegensatz zum Original scheint der Film bei den Löwen mehr auf Realismus, statt auf große Emotionen zu setzen. Viele Zuschauer störte der leblose Ausdrucke der Tiere in ersten Videos.

Nun fanden die ersten Vorpremieren statt, bei denen Kritiker und ausgewählte Zuschauer den Film als erstes bewundern durften. Überwiegend fallen die ersten Reaktionen positiv aus, mit besonderem Fokus auf die Spezialeffekte, die ein gamechanger für kommende VFX-Filme darstellen sollen. Viele sprechen von einem einmaligem Kinoerlebnis mit viel Nostalgie. Die Seite Rotten Tomatoes verzeichnet momentan allerdings ein Rating von nur 58 Prozent.

#TheLionKing is visually immaculate & a game-changer for visual effects. It’s absolutely stunning in every way. The music shines (Glover & Beyoncé take it to another level), the performances are great (Timon, Pumbaa & Scar steal many scenes) & the emotions run HIGH. Truly great pic.twitter.com/lPH9Oo4ybb — Erik Davis (@ErikDavis) 10. Juli 2019

The attention to detail by Jon Favreau and the VFX team on #TheLionKing is just incredible. Beyond incredible. It looks so real so often. pic.twitter.com/b8DOkH6tAr — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) 10. Juli 2019

Just saw #TheLionKing and it was absolutely breathtaking! The music, the visuals, the voice acting...whatever your feelings on Disney remakes, this one will blow you away. pic.twitter.com/Dk9MdZnKBe — Jenna Busch (@JennaBusch) 10. Juli 2019

Oh man #TheLionKing delivers. It’s a visual masterpiece that will leave you smiling and crying the whole time. It’s a true testament to the lasting effect Disney movies have on all generations. Timon and Pumbaa steal the show. And BEYONCE!!! #LionKing — Beatrice Verhoeven (@bverhoev) 10. Juli 2019

Eine Woche müssen wir noch warten, bis wir uns ein eigenes Bild über das Live-Action-Remake machen dürfen. Haltet Ausschau nach unserer Review zum Film, die wir zeitnah veröffentlichen werden. „Der König der Löwen“ ist ab dem 17. Juli 2019 überall im Kino.