Disney - Der finale Trailer zu Frozen 2 ist da

Ein neuer Trailer zu „Frozen 2“ entführt uns erneut in die Vergangenheit von Elsa. Auffällig bleibt weiterhin die Abwesenheit von Gesang.

Viele Eltern dürfte der November 2013 noch gut im Gedächtnis sein: „Frozen“ erscheint in den Kinos und beschert den Kindern auf der ganzen Welt beliebte Ohrwürmer. Der Disney-Hit mauserte sich schnell zu einem wahren Klassiker und schon damals war klar, dass wir irgendwann einen zweiten Teil zu Gesicht bekommen würden.

Disney Die Eiskönigin 2 - Erster Teaser-Trailer veröffentlicht

Finaler Trailer stimmt auf düsteres Abenteuer ein

Irgendwann ist in diesem Fall der 22. November dieses Jahres, denn an diesem Tag startet „Frozen 2“ offiziell in den Kinos durch. Schon der erste Trailer hatte dadurch auf sich aufmerksam gemacht, dass die gute Laune des Vorgängers einem schon beinah ernsten Ton gewichen ist. Wir haben euch das entsprechende Video unter diesem Beitrag verlinkt. Weitere Informationen sind damals im Rahmen einer Investoren-Vorführung publik geworden.

Wenngleich anzunehmen ist, dass der zweite Teil kaum auf die altbekannte Atmosphäre verzichten wird, so stimmt der womöglich finale Trailer dennoch auf ein deutlich ernsteres Abenteuer ein. Auf Gefahren für das Königreich wird auf jeden Fall nicht verzichtet. Auffällig ist weiterhin die Abwesenheit klassischer Disney-Lieder – Eltern sollten sich in Bezug auf ausbleibende Ohrwürmer aber wohl kaum Hoffnung machen.