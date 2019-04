Disney - Die Eiskönigin 2: Neue Einzelheiten zum Film durch Investoren-Vorführung

Im Jahr 2013 erschien der Disney-Film „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ und zählt bis heute zu den erfolgreichsten Animationsfilmen aller Zeiten. Seit Jahren wird auf eine Fortsetzung hin gefiebert, zu der es noch nicht viele Informationen gibt. Auf einem Event von Disney konnten ein paar Leute Informationsbröckchen aufschnappen und teilen diese fleißig in den sozialen Medien.

Nachdem im Februar ein erster offizieller Trailer zu „Frozen 2“ erschien, war dieser das Top-Thema in den Medien. Auch wenn einem der besagte Trailer düsterer vorkommt, als man es im ersten Teil gewohnt ist, macht dieser Kontrast die Fans neugierig. Alles, was wir bisher wussten, war, dass sich Anna und Elsa gemeinsam mit ihren Freunden in ein Abenteuer stürzen.

Im Trailer wurde Elsa von einer monströsen Welle getroffen und Anna sitzt verzweifelt vor einer Art Höhle. Das bringt Gänsehautstimmung und deutet eventuell auf einen Film hin, der eine Achterbahnfahrt der Gefühle auslösen könnte. Ein Treffen der Disney-Investoren bringt nun etwas mehr Licht in das Ganze. Obwohl keine Inhalte für die Öffentlichkeit zugänglich waren, machen Beschreibungen davon die Runde.

„Du musst die Wahrheit herausfinden“

Laut CNET zeigte das Material Anna (Kristen Bell) kniend vor Olaf (Josh Gad). Mit einer besorgten Stimme sagt er ihr, dass er nicht glaube, dass es Elsa gut gehe. Auch soll man kurz die Stimme eines Trolls hören, der sagt „Du musst die Wahrheit herausfinden“.

Gerüchte machen die Runde, Anna und Elsa (Idina Menzel) machen sich in „Frozen 2“ auf, um mehr über ihre verschwundenen Eltern herauszufinden. Auch wenn nichts davon bestätigt ist, scheint es, als würde der Film den beiden geliebten Schwestern neuen Charakter verleihen.

In einem älteren Interview mit Kristen Bell wird klar, dass die Schriftstellerin Jennifer Lee eng mit den Synchronsprechern zusammenarbeitet und auf ihre Erlebnisse eingeht, zudem teilte Lee auch ihre eigenen Gedanken mit:

„Wir saßen zusammen, als sie den zweiten Teil schrieb und sie sagte mir, dass ich an der Erschaffung des Charakters beteiligt war. Sie fragte mich, was Annas nächster Schritt sein sollte, ihre nächste Hürde und ihre nächste Epiphanie. Sie fragt mich auch, ob ich etwas Ähnliches wie sie durchmache. Ich erzählte ihr vieles, von dem was ich persönlich erlebt habe und warum ich dachte das stimmt mit dem überein, was Anna fühlen würde. Das schrieb sie in das Skript“, erzählte Bell.

„Viele Leute wussten nicht, dass die Welt an der Geschichte interessiert war, die wir zu erzählen hatten, denn es war ein Musical mit zwei weiblichen Hauptrollen. Wir haben darin investiert, die Charaktere auszubauen, jeden Zentimeter, mit denen sie zu kämpfen hatten. Wie könnten wir sie entwickeln? Was sind unsere Gefühle über sie? Und nun machen wir dasselbe. Ich bin wirklich neugierig darüber, wohin es führen wird. Ich kann es nicht erwarten, es mit euch zu teilen. Wir fangen mit der Produktion allerdings erst im Sommer an. Es ist noch immer eine Reise“, erzählte Schriftstellerin Lee.

„Frozen 2“ kommt am 22. November in die Kinos. Freut ihr euch schon darauf? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.